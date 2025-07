Nuove offerte sui giochi PS4 e PS5 aggiunte ai Saldi Estivi del PlayStation Store

Dopodiché c'è Final Fantasy 16 , che grazie alla promozione tocca il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, 35,99€ anziché 59,99€ che si traducono in uno sconto del 40%, dando vita a una gran bella occasione per recuperare l'action RPG di Square Enix.

Si comincia con la prima offerta in assoluto per DOOM: The Dark Ages , che può essere vostro a 59,99€ anziché 79,99€ con un risparmio del 25%: niente male per un prodotto così recente e così brillante, capace di rilanciare la serie sparatutto di id Software grazie a un'ambientazione tutta nuova.

Non è finita qui

Avatar: Frontiers of Pandora riceverà un aggiornamento che introduce la visuale in terza persona e non è dunque un caso che il titolo Ubisoft sia presente fra i nuovi giochi in offerta su PlayStation Store, avendo toccato la sua cifra minima sulla piattaforma digitale Sony: appena 23,99€ anziché 79,99€, con una riduzione che raggiunge il 70%.

