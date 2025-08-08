Ready or Not domina le classifiche del PlayStation Store di luglio

Attraverso il PlayStation Blog, Sony ha pubblicato le classifiche dei giochi PS4 e PS5 più venduti tramite il PlayStation Store in Europa e Nord America nel mese di luglio.
In Europa, il titolo più acquistato è Ready or Not, seguito da EA Sports FC 25 e Rematch, confermando ancora una volta la passione calcistica del vecchio continente. Negli Stati Uniti, invece, il podio è dominato da College Football 26, con Ready or Not al secondo posto e il sempreverde Grand Theft Auto V a chiudere la top 3.
Poche novità nella top 20
Il resto della classifica include nomi noti, come Forza Horizon 5, Clair Obscur: Expedition 33 e Minecraft. Oltre a Ready or Not tra i giochi del mese che sono riusciti a piazzarsi tra le posizioni alte sono Tony Hawk's Pro Skater 3+4, sesto negli USA, Wuchang: Fallen Feathers (ottavo in Europa) e Killing Floor 3 (diciassettesimo in USA).
Vediamo di seguito le classifiche dei giochi PS5 e PS4 più venduti in Europa e Nord America: PS5 - Europa
- Ready or Not
- EA SPORTS FC 25
- REMATCH
- Grand Theft Auto V
- Forza Horizon 5
- Minecraft
- Clair Obscur: Expedition 33
- WUCHANG: Fallen Feathers
- NBA 2K25
- Cyberpunk 2077
- DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
- F1 25
- It Takes Two
- Call of Duty: Black Ops 6
- Assassin's Creed Shadows
- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
- Gran Turismo 7
- Holdfast: Nations At War
- Mortal Kombat 11
- Phasmophobia
PS5 - USA
- College Football 26
- Ready or Not
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K25
- Call of Duty: Black Ops 6
- Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
- MLB The Show 25
- Minecraft
- EA SPORTS FC 25
- Forza Horizon 5
- DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
- REMATCH
- Clair Obscur: Expedition 33
- WUCHANG: Fallen Feathers
- Phasmophobia
- Mortal Kombat 11
- Killing Floor 3
- Holdfast: Nations At War
- Mortal Kombat 1
- Cyberpunk 2077
PS4 - Europa
- Red Dead Redemption 2
- EA SPORTS FC 25
- The Forest
- STAR WARS Battlefront II
- A Way Out
- Grand Theft Auto V
- Unravel Two
- Batman: Arkham Knight
- Mafia: Definitive Edition
- Minecraft
- Gang Beasts
- Descenders
- Need for Speed Heat
- The Last of Us Remastered
- NBA 2K25
- Middle-earth: Shadow of War
- Watch Dogs 2
- Assassin's Creed Odyssey
- Assassin's Creed IV: Black Flag
- Mortal Kombat 11
PS4 - USA
- Red Dead Redemption 2
- STAR WARS Battlefront II
- Batman: Arkham Knight
- Grand Theft Auto V
- Gang Beasts
- Call of Duty: Black Ops III
- A Way Out
- Minecraft
- NBA 2K25
- Middle-earth: Shadow of War
- Injustice 2
- theHunter: Call of the Wild
- Dying Light
- Need for Speed Heat
- Mafia: Definitive Edition
- Mortal Kombat 11
- Mortal Kombat X
- Red Dead Redemption
- EA SPORTS FC 25
- Call of Duty: Black Ops 6