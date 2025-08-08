2

Ready or Not domina le classifiche del PlayStation Store di luglio

Lo sparatutto Ready or Not ha conquistato la vetta della classifica del PlayStation Store europeo a luglio, battendo Rematch ed EA Sports FC 25.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/08/2025
Ready or Not
Ready or Not
Ready or Not
Attraverso il PlayStation Blog, Sony ha pubblicato le classifiche dei giochi PS4 e PS5 più venduti tramite il PlayStation Store in Europa e Nord America nel mese di luglio.

In Europa, il titolo più acquistato è Ready or Not, seguito da EA Sports FC 25 e Rematch, confermando ancora una volta la passione calcistica del vecchio continente. Negli Stati Uniti, invece, il podio è dominato da College Football 26, con Ready or Not al secondo posto e il sempreverde Grand Theft Auto V a chiudere la top 3.

Poche novità nella top 20

Il resto della classifica include nomi noti, come Forza Horizon 5, Clair Obscur: Expedition 33 e Minecraft. Oltre a Ready or Not tra i giochi del mese che sono riusciti a piazzarsi tra le posizioni alte sono Tony Hawk's Pro Skater 3+4, sesto negli USA, Wuchang: Fallen Feathers (ottavo in Europa) e Killing Floor 3 (diciassettesimo in USA).

Vediamo di seguito le classifiche dei giochi PS5 e PS4 più venduti in Europa e Nord America: PS5 - Europa

  1. Ready or Not
  2. EA SPORTS FC 25
  3. REMATCH
  4. Grand Theft Auto V
  5. Forza Horizon 5
  6. Minecraft
  7. Clair Obscur: Expedition 33
  8. WUCHANG: Fallen Feathers
  9. NBA 2K25
  10. Cyberpunk 2077
  11. DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
  12. F1 25
  13. It Takes Two
  14. Call of Duty: Black Ops 6
  15. Assassin's Creed Shadows
  16. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
  17. Gran Turismo 7
  18. Holdfast: Nations At War
  19. Mortal Kombat 11
  20. Phasmophobia
PS5 - USA

  1. College Football 26
  2. Ready or Not
  3. Grand Theft Auto V
  4. NBA 2K25
  5. Call of Duty: Black Ops 6
  6. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
  7. MLB The Show 25
  8. Minecraft
  9. EA SPORTS FC 25
  10. Forza Horizon 5
  11. DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
  12. REMATCH
  13. Clair Obscur: Expedition 33
  14. WUCHANG: Fallen Feathers
  15. Phasmophobia
  16. Mortal Kombat 11
  17. Killing Floor 3
  18. Holdfast: Nations At War
  19. Mortal Kombat 1
  20. Cyberpunk 2077

PS4 - Europa

  1. Red Dead Redemption 2
  2. EA SPORTS FC 25
  3. The Forest
  4. STAR WARS Battlefront II
  5. A Way Out
  6. Grand Theft Auto V
  7. Unravel Two
  8. Batman: Arkham Knight
  9. Mafia: Definitive Edition
  10. Minecraft
  11. Gang Beasts
  12. Descenders
  13. Need for Speed Heat
  14. The Last of Us Remastered
  15. NBA 2K25
  16. Middle-earth: Shadow of War
  17. Watch Dogs 2
  18. Assassin's Creed Odyssey
  19. Assassin's Creed IV: Black Flag
  20. Mortal Kombat 11

PS4 - USA

  1. Red Dead Redemption 2
  2. STAR WARS Battlefront II
  3. Batman: Arkham Knight
  4. Grand Theft Auto V
  5. Gang Beasts
  6. Call of Duty: Black Ops III
  7. A Way Out
  8. Minecraft
  9. NBA 2K25
  10. Middle-earth: Shadow of War
  11. Injustice 2
  12. theHunter: Call of the Wild
  13. Dying Light
  14. Need for Speed Heat
  15. Mafia: Definitive Edition
  16. Mortal Kombat 11
  17. Mortal Kombat X
  18. Red Dead Redemption
  19. EA SPORTS FC 25
  20. Call of Duty: Black Ops 6
Ready or Not domina le classifiche del PlayStation Store di luglio