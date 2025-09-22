Il community manager di Ready or Not è stato allontanato per un commento su Charlie Kirk

Void Interactive ha interrotto la collaborazione con il community manager di Ready or Not a causa di alcuni commenti legati all'assassinio di Charlie Kirk che sono stati pubblicati nel server Discord ufficiale del gioco.

Conosciuto come Kaminsky, il community manager si è visto chiedere la scorsa settimana di aggiungere delle varianti di "Charlie Kirk" alla lista delle parole filtrate, e nella sua risposta ha espresso delle considerazioni su quanto accaduto.

"Divertente che lo menzioni, perché io e il mio coinquilino stavamo parlando proprio ora di lui che viene colpito", ha scritto Kaminsky. "Tutto quello che ho da dire è che non è andato perso nulla di valore."

"Quella non è la nostra posizione ufficiale", ha tenuto a precisare un moderatore del server Discord, ma alcuni utenti hanno cominciato a condividere le parole del community manager e a esercitare pressioni presso Void Interactive per spingerla a prendere provvedimenti.