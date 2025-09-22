Il community manager di Ready or Not è stato allontanato per un commento su Charlie Kirk

Void Interactive ha interrotto la collaborazione con il community manager di Ready or Not a causa di alcuni commenti legati all'assassinio di Charlie Kirk che sono stati pubblicati nel server Discord ufficiale del gioco.
Conosciuto come Kaminsky, il community manager si è visto chiedere la scorsa settimana di aggiungere delle varianti di "Charlie Kirk" alla lista delle parole filtrate, e nella sua risposta ha espresso delle considerazioni su quanto accaduto.
"Divertente che lo menzioni, perché io e il mio coinquilino stavamo parlando proprio ora di lui che viene colpito", ha scritto Kaminsky. "Tutto quello che ho da dire è che non è andato perso nulla di valore."
"Quella non è la nostra posizione ufficiale", ha tenuto a precisare un moderatore del server Discord, ma alcuni utenti hanno cominciato a condividere le parole del community manager e a esercitare pressioni presso Void Interactive per spingerla a prendere provvedimenti.
Rapporto concluso
Esattamente come accaduto nel caso dell'artista di Ghost of Yotei, licenziata per via di una battuta su Charlie Kirk, il community manager è stato allontanato da Void Interactive, che ha annunciato il provvedimento in una nota.
"Siamo a conoscenza dei commenti fatti dal nostro community manager riguardo un recente evento di cronaca", recita la dichiarazione. "Queste affermazioni non riflettono i nostri valori né rappresentano la nostra azienda."
"Abbiamo interrotto la collaborazione con questa persona e ricordato al nostro team la responsabilità che tutti condividiamo quando comunichiamo su piattaforme pubbliche. Il nostro obiettivo resta quello di costruire una comunità rispettosa e professionale intorno a Ready or Not."