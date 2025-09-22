0

Il community manager di Ready or Not è stato allontanato per un commento su Charlie Kirk

Conosciuto come "Kaminsky", il community manager di Ready or Not è stato allontanato a causa di un commento su Charlie Kirk pubblicato sul Discord ufficiale del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/09/2025
Uno dei personaggi di Ready or Not
Ready or Not
Ready or Not
Void Interactive ha interrotto la collaborazione con il community manager di Ready or Not a causa di alcuni commenti legati all'assassinio di Charlie Kirk che sono stati pubblicati nel server Discord ufficiale del gioco.

Conosciuto come Kaminsky, il community manager si è visto chiedere la scorsa settimana di aggiungere delle varianti di "Charlie Kirk" alla lista delle parole filtrate, e nella sua risposta ha espresso delle considerazioni su quanto accaduto.

"Divertente che lo menzioni, perché io e il mio coinquilino stavamo parlando proprio ora di lui che viene colpito", ha scritto Kaminsky. "Tutto quello che ho da dire è che non è andato perso nulla di valore."

Anche Bethesda sotto attacco per un post apparentemente ironico sulla morte di Charlie Kirk Anche Bethesda sotto attacco per un post apparentemente ironico sulla morte di Charlie Kirk

"Quella non è la nostra posizione ufficiale", ha tenuto a precisare un moderatore del server Discord, ma alcuni utenti hanno cominciato a condividere le parole del community manager e a esercitare pressioni presso Void Interactive per spingerla a prendere provvedimenti.

Rapporto concluso

Esattamente come accaduto nel caso dell'artista di Ghost of Yotei, licenziata per via di una battuta su Charlie Kirk, il community manager è stato allontanato da Void Interactive, che ha annunciato il provvedimento in una nota.

"Siamo a conoscenza dei commenti fatti dal nostro community manager riguardo un recente evento di cronaca", recita la dichiarazione. "Queste affermazioni non riflettono i nostri valori né rappresentano la nostra azienda."

"Abbiamo interrotto la collaborazione con questa persona e ricordato al nostro team la responsabilità che tutti condividiamo quando comunichiamo su piattaforme pubbliche. Il nostro obiettivo resta quello di costruire una comunità rispettosa e professionale intorno a Ready or Not."

