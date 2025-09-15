Anche Bethesda sotto attacco per un post apparentemente ironico sulla morte di Charlie Kirk

"Nazisti... Io la odio questa gente," affermava il professor Jones nel film Indiana Jones e l'ultima crociata del 1989, canonizzando quello che era già chiarissimo a chiunque avesse visto Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta. Oggi è proprio il dottor Jones ad aver causato la sollevazione della destra USA che frequenta i social contro Bethesda , per via di un'immagine di Indiana Jones e l'Antico Cerchio di MachineGames, che è stata associata all'assassinio di Charlie Kirk , eseguito da Tyler Robinson, scoperto essere un repubblicano radicalizzato, probabilmente aderente, quantomeno ideologicamente, al movimento di ultra destra dei Groyper, quest'ultimo guidato da Nick Fuentes, figura estremamente critica verso Kirk e Trump, che considera troppo moderati.

Affinità elettive

L'immagine mostra semplicemente il Indiana Jones che coccola un gattino, dicendogli: "A te non importa molto di quei Fascisti, vero?"

L'immagine incriminata

Chiaramente la parola "fascisti" è stata immediatamente associata a Kirk, scatenando le ire dei suoi seguaci, che hanno inondato la compagnia di messaggi minacciosi, chiedendo la testa di chi ha pubblicato quell'immagine.

In breve tempo, Bethesda ha cancellato il tweet, senza però placare gli animi di quelli che continuano a chiedere il licenziamento in tronco dell'autore del post, come avvenuto con la sviluppatrice di Sucker Punch.

Insomma, la situazione è decisamente tesa e c'è una scarsa tolleranza per ironia e battute sull'argomento Kirk. Va anche aggiunto che, oltre quelli citati, ci sono altri studi di sviluppo (e non solo) che, a vari livelli, stanno affrontando polemiche simili, sempre per lo stesso motivo, spesso anche solo per aver messo un "mi piace" ai post di altri sviluppatori.

In realtà, sono decine le persone licenziate negli Stati Uniti per aver celebrato la morte di Kirk, come visibile in questo post su X che le raccoglie.