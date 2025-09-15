Super Mario Galaxy 1+2 presenta alcuni miglioramenti anche rispetto al Galaxy della raccolta 3D All-Stars

Bisogna aguzzare un po' la vista, ma a ben vedere Super Mario Galaxy 1+2, la raccolta di remaster in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2, presenta alcuni miglioramenti anche rispetto all'edizione presente in Super Mario 3D All-Stars.

Un video di GVG approfondisce maggiormente la questione, con tanto di confronto diretto fra le due versioni, mostrando alcune differenze piuttosto lievi ma significative, se non altro perché dimostrano che la nuova raccolta fa qualcosa di più di limitarsi a mettere in sigme i due giochi in una nuova soluzione.

La differenza rispetto agli originali per Wii è chiaramente evidente, anche solo grazie all'incremento di risoluzione, ma ci sono anche diversi altri accorgimenti tecnici che hanno portato a vari miglioramenti.