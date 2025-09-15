Super Mario Galaxy 1+2 presenta alcuni miglioramenti anche rispetto al Galaxy della raccolta 3D All-Stars

Bisogna aguzzare un po' la vista, ma a ben vedere Super Mario Galaxy 1+2, la raccolta di remaster in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2, presenta alcuni miglioramenti anche rispetto all'edizione presente in Super Mario 3D All-Stars.
Un video di GVG approfondisce maggiormente la questione, con tanto di confronto diretto fra le due versioni, mostrando alcune differenze piuttosto lievi ma significative, se non altro perché dimostrano che la nuova raccolta fa qualcosa di più di limitarsi a mettere in sigme i due giochi in una nuova soluzione.
La differenza rispetto agli originali per Wii è chiaramente evidente, anche solo grazie all'incremento di risoluzione, ma ci sono anche diversi altri accorgimenti tecnici che hanno portato a vari miglioramenti.
Un po' più rimasterizzato
Particolarmente interessanti sono le differenze con il Super Mario Galaxy già distribuito all'interno della raccolta Super Mario 3D All-Stars, in quanto questa era di per sé già una versione rimasterizzata dell'originale.
La nuova edizione annunciata con Super Mario Galaxy 1+2 al recente Nintendo Direct presenta alcune ulteriori evoluzioni, come texture di qualità migliore in alcuni casi e un'applicazione più efficace dell'anti aliasing.
Le differenze non sono facilmente visibili a colpo d'occhio, ma dimostrano come i due titoli abbiano attraverso un processo di rielaborazione tecnica, in qualche modo.
Questo forse non basterà a placare le polemiche sul prezzo: la raccolta dei due titoli viene venduta a 69,99€, mentre i due giochi possono essere acquistati anche singolarmente ma al prezzo di 39,99€ l'uno.
Ovviamente, conoscendo Nintendo sembra alquanto difficile che i miglioramenti applicati a Super Mario Galaxy 1 nella raccolta vengano inseriti anche nell'edizione presente in Super Mario 3D All Stars attraverso un aggiornamento, men che meno gratuito, ma rimaniamo in attesa di eventuali informazioni.