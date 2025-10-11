Un trailer di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 celebra il lancio con le citazioni della stampa

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 torna a mostrarsi in video con un trailer celebrativo che riporta le citazioni della stampa, ovviamente alquanto entusiastiche, per il ritorno in scena di due dei migliori capitoli della serie 3D di Mario.
Come abbiamo visto, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 rappresenta la maggiore novità emersa in occasione del 40° anniversario della serie di Mario, riproponendo quelli che sono considerati due dei migliori capitoli in assoluto in una forma rimasterizzata per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
In questo caso si tratta del canale americano, che dunque riporta le valutazioni provenienti dalla stampa di settore di tale area, ma è ovviamente un tripudio di "masterpiece", "captivating" e 10 assegnati.
Due capolavori riproposti insieme
Il trailer, visibile qui sotto, mischia scene di gameplay e citazioni della stampa, rappresentando un veloce condensato delle situazioni di gioco che si possono trovare all'interno dei due giochi e le valutazioni ottenute in particolare in Nord America.
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ha attualmente un Metascore di 88, ovvero decisamente positivo, sebbene non all'altezza dei voti ottenuti all'epoca, ma questo è un discorso relativo soprattutto alla qualità dell'operazione stessa di remaster.
I giochi non hanno subito grandi rielaborazioni, ma questo non toglie che si tratti comunque di capolavori ancora perfettamente validi, con un gameplay che non è invecchiato di un giorno dal loro lancio su Wii.
Al di là di un lavoro non proprio profondo sul fronte dell'adattamento tecnico per le nuove piattaforme, si tratta comunque di una raccolta che comprende due veri e propri capolavori di valore storico.
Qualche idea sulle differenzino gli originali possiamo averla guardando il confronto su Nintendo Switch, Switch 2 e Wii in un video.