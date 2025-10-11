Un trailer di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 celebra il lancio con le citazioni della stampa

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 torna a mostrarsi in video con un trailer celebrativo che riporta le citazioni della stampa, ovviamente alquanto entusiastiche, per il ritorno in scena di due dei migliori capitoli della serie 3D di Mario.

Come abbiamo visto, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 rappresenta la maggiore novità emersa in occasione del 40° anniversario della serie di Mario, riproponendo quelli che sono considerati due dei migliori capitoli in assoluto in una forma rimasterizzata per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

In questo caso si tratta del canale americano, che dunque riporta le valutazioni provenienti dalla stampa di settore di tale area, ma è ovviamente un tripudio di "masterpiece", "captivating" e 10 assegnati.