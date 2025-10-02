Nintendo ha pubblicato anche un trailer di lancio di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Il trailer

Entrando nel dettaglio, il filmato mostra una serie di scene di gioco tratte da entrambi i titoli, evidenziando la natura platform del gameplay.

Il trailer presenta Mario mentre viaggia attraverso varie galassie, salta tra i pianeti, e utilizza potenziamenti come il Fiore di Nuvola e il Fungo Ape. Viene mostrata anche la possibilità di cavalcare Yoshi in Super Mario Galaxy 2.

Chiaramente l'obiettivo è anche quello di mostrare il lavoro fatto per rimasterizzare la grafica di entrambi i giochi. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è disponibile da oggi 2 ottobre, come parte delle celebrazioni per il 40° anniversario di Super Mario Bros. I giochi sono disponibili sia in un pacchetto unico, sia per l'acquisto individuale sull'eShop di Nintendo. Questa riedizione include alcune novità, come una modalità assistita per un'esperienza di gioco più accessibile e nuovi contenuti per il libro di fiabe presente in entrambi i titoli.