Giochi sportivi, Hollow Knight Silksong e Borderlands 4 sono i più scaricati da PlayStation Store a settembre

Vediamo le nuove classifiche dei giochi più venduti e scaricati da PlayStation Store nel mese di settembre per quanto riguarda Europa e nord america, con sportivi e altre novità.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/10/2025
La copertina di EA Sports FC 26

Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più scaricati dal PlayStation Store a settembre 2025, dalla quale emergono soprattutto giochi sportivi, Hollow Knight: Silksong e Borderlands 4, tutti posti ai vertici come titoli più ricercati dagli utenti in Europa e USA.

Curiosamente, USA/Canada ed Europa prediligono i giochi sportivi, ma di genere diverso: in America domina infatti NBA 2K26, mentre in Europa troviamo EA Sports FC 26 come il più acquistato e scaricato, seguendo le storiche tradizioni delle due aree geografiche in questione in termini di sport.

Si è trattato di un mese particolarmente ricco di novità, come possiamo vedere anche dall'andamento delle classifiche, considerando la presenza di numerose new entry, oltre a diverse conferme.

Le classifiche

Dal PlayStation blog vediamo dunque le classifiche dei giochi più acquistati e scaricati su PlayStation Store nel corso del mese di settembre, suddivisi tra aree geografiche e piattaforme, ma qui riportiamo in particolare le top ten.

Tra le altre novità emerge anche Dying Light: The Beast, oltre a Silent Hill f, mentre diverse sono le conferme come il solito Grand Theft Auto V e Forza Horizon 5.

Top ten PS5 in USA/Canada:

  1. NBA 2K26
  2. Borderlands 4
  3. EA Sports FC 26
  4. Hollow Knight: Silksong
  5. EA SPORTS Madden NFL 26
  6. Dying Light: The Beast
  7. Grand Theft Auto V
  8. NHL 26
  9. SILENT HILL f
  10. EA SPORTS College Football 26

Top ten PS5 in Europa:

  1. EA Sports FC 26
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Borderlands 4
  4. NBA 2K26
  5. Dying Light: The Beast
  6. Grand Theft Auto V
  7. Forza Horizon 5
  8. Minecraft
  9. Ready or Not
  10. SILENT HILL f

Top ten PS4 USA/Canada:

  1. Red Dead Redemption 2
  2. Hollow Knight: Voidheart Edition
  3. Batman: Arkham Knight
  4. Hollow Knight: Silksong
  5. Grand Theft Auto V
  6. EA Sports FC 26
  7. Need for Speed Heat
  8. Minecraft
  9. Mortal Kombat X
  10. The Forest

Top ten PS4 Europa:

  1. EA Sports FC 26
  2. Red Dead Redemption 2
  3. Hollow Knight: Voidheart Edition
  4. Batman: Arkham Knight
  5. Hollow Knight: Silksong
  6. Grand Theft Auto V
  7. Assassin's Creed Origins
  8. The Forest
  9. A Way Out
  10. Assassin's Creed Odyssey
Giochi sportivi, Hollow Knight Silksong e Borderlands 4 sono i più scaricati da PlayStation Store a settembre