Giochi sportivi, Hollow Knight Silksong e Borderlands 4 sono i più scaricati da PlayStation Store a settembre

Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più scaricati dal PlayStation Store a settembre 2025, dalla quale emergono soprattutto giochi sportivi, Hollow Knight: Silksong e Borderlands 4, tutti posti ai vertici come titoli più ricercati dagli utenti in Europa e USA.
Curiosamente, USA/Canada ed Europa prediligono i giochi sportivi, ma di genere diverso: in America domina infatti NBA 2K26, mentre in Europa troviamo EA Sports FC 26 come il più acquistato e scaricato, seguendo le storiche tradizioni delle due aree geografiche in questione in termini di sport.
Si è trattato di un mese particolarmente ricco di novità, come possiamo vedere anche dall'andamento delle classifiche, considerando la presenza di numerose new entry, oltre a diverse conferme.
Le classifiche
Dal PlayStation blog vediamo dunque le classifiche dei giochi più acquistati e scaricati su PlayStation Store nel corso del mese di settembre, suddivisi tra aree geografiche e piattaforme, ma qui riportiamo in particolare le top ten.
Tra le altre novità emerge anche Dying Light: The Beast, oltre a Silent Hill f, mentre diverse sono le conferme come il solito Grand Theft Auto V e Forza Horizon 5.
Top ten PS5 in USA/Canada:
- NBA 2K26
- Borderlands 4
- EA Sports FC 26
- Hollow Knight: Silksong
- EA SPORTS Madden NFL 26
- Dying Light: The Beast
- Grand Theft Auto V
- NHL 26
- SILENT HILL f
- EA SPORTS College Football 26
Top ten PS5 in Europa:
- EA Sports FC 26
- Hollow Knight: Silksong
- Borderlands 4
- NBA 2K26
- Dying Light: The Beast
- Grand Theft Auto V
- Forza Horizon 5
- Minecraft
- Ready or Not
- SILENT HILL f
Top ten PS4 USA/Canada:
- Red Dead Redemption 2
- Hollow Knight: Voidheart Edition
- Batman: Arkham Knight
- Hollow Knight: Silksong
- Grand Theft Auto V
- EA Sports FC 26
- Need for Speed Heat
- Minecraft
- Mortal Kombat X
- The Forest
Top ten PS4 Europa:
- EA Sports FC 26
- Red Dead Redemption 2
- Hollow Knight: Voidheart Edition
- Batman: Arkham Knight
- Hollow Knight: Silksong
- Grand Theft Auto V
- Assassin's Creed Origins
- The Forest
- A Way Out
- Assassin's Creed Odyssey