Edge svela la sua top ten del 2025: indovinate qual è il gioco dell'anno?

Come di consueto, anche la rivista britannica Edge ha stilato la sua top ten dei migliori giochi del 2025, nominando dunque anche il gioco dell'anno del 2025, che senza grande sorpresa è Clair Obscur: Expedition 33.

Nonostante la testata si distingua spesso per valutazioni un po' fuori dalla media, evidentemente si è accodata al sentimento comune per la scelta sul game of the year, considerando che il gioco di Sandfall sta conquistando premi a destra e a manca per questo 2025.

Dunque, Clair Obscur: Expedition 33 conquista un altro titolo ambito, finendo nella prima posizione della top 10 di Edge per quest'anno.