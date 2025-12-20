Edge svela la sua top ten del 2025: indovinate qual è il gioco dell'anno?

Come di consueto, anche la rivista britannica Edge ha stilato la sua top ten dei migliori giochi del 2025, nominando dunque anche il gioco dell'anno del 2025, che senza grande sorpresa è Clair Obscur: Expedition 33.
Nonostante la testata si distingua spesso per valutazioni un po' fuori dalla media, evidentemente si è accodata al sentimento comune per la scelta sul game of the year, considerando che il gioco di Sandfall sta conquistando premi a destra e a manca per questo 2025.
Dunque, Clair Obscur: Expedition 33 conquista un altro titolo ambito, finendo nella prima posizione della top 10 di Edge per quest'anno.
La top ten di Edge
Nonostante il 2025 sia stato un anno davvero ricco di grandi uscite, sembra proprio che Clair Obscur: Expedition 33 sia riuscito a metterle tutte in fila dietro di sé, visto che sta conquistando riconoscimenti assoluti con una regolarità quasi imbarazzante.
Dopo averlo visto vincere ai The Game Awards, ai Golden Joystick Awards e agli Indie Game Awards, ecco arrivare anche il premio da parte di Edge.
Per il resto, questa è la top ten della rivista per il 2025:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Blue Prince
- Donkey Kong Bananza
- Elden Ring: Nightreign
- Lumines Arise
- Despelote
- Two Point Museum
- Absolum
- Lonely Mountains: Snow Riders
La prima metà della top ten rispecchia abbastanza quanto abbiamo visto anche in altre selezioni, mentre la seconda metà risulta più originale.