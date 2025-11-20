48

Clair Obscur: Expedition 33 vince il titolo di GOTY ai Golden Joystick Awards 2025, e altri sei premi

Clair Obscur: Expedition 33 continua il suo percorso di raccolta di premi conquistando il titolo di Ultimate Game of the Year ai Golden Joystick Awards 2025, oltre ad altri 6 riconoscimenti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/11/2025
Maelle in Clair Obscure: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33 è stato il mattatore dei Golden Joystick Awards 2025, vincendo il titolo di Game of the Year e non solo, conquistando in totale ben 7 premi e confermandosi dunque come uno dei giochi più influenti dell'anno e serio candidato a vincere diversi altri titoli del genere.

D'altra parte, il gioco di Sandfall Interactive aveva fatto incetta di candidature all'evento in questione, rientrando anche tra i candidati al gioco dell'anno, dunque non stupisce più di tanto il fatto che abbia dominato in lungo e in largo all'interno della storica kermesse britannica.

Clair Obscur ha conquistato il titolo di Ultimate Game of the Year ma anche altri sei premi: quello di migliore narrazione, migliore design visivo, Studio of the Year per Sandfall, migliore colonna sonora mentre Ben Starr e Jennifer English sono stati premiati come miglior attore non protagonista e migliore attrice protagonista.

Tutti i vincitori nelle varie categorie

I Golden Joystick Awards 2025 sono stati assegnati nelle ore scorse al termine della classica cerimonia, che potete rivedere anche nel video riportato qui sotto.

Lo show è sicuramente interessante anche per gli ospiti presenti, le performance dal vivo e gli interventi dei premiati, ma se volete andare al sodo, riportiamo qui sotto l'elenco dei vincitori.

Questi sono dunque i vincitori dei Golden Joystick Awards 2025 nelle varie categorie previste:

  • Best Storytelling - Clair Obscur: Expedition 33
  • Best Audio Design - Ghost of Yōtei
  • Best Multiplayer Game - Peak
  • Best Visual Design - Clair Obscur: Expedition 33
  • Best Game Expansion - Lies of P: Overture
  • Best Indie Game Self Published - Hollow Knight: Silksong
  • Best Indie Game - Blue Prince
  • Studio of the Year - Sandfall Interactive
  • Best Early Access Game - REPO
  • Best Soundtrack - Clair Obscur: Expedition 33
  • Best Game Trailer - Grand Theft Auto 6 Trailer 2
  • Still Playing - Mobile - Pokémon Go
  • Still Playing - Consoles & PC - Minecraft
  • Streamers' Choice - Peak
  • Best Remake / Remaster - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
  • Breakthrough Award - Schedule I
  • Best Gaming Hardware - AMD Ryzen 9 9950X3D
  • Best Game Adaptation - Arcane Season 2
  • Best Supporting Performer - Ben Starr, Clair Obscur: Expedition 33
  • Best Lead Performer - Jennifer English, Clair Obscur: Expedition 33
  • Hall of Fame - The Sims
  • PC Game of the Year - Hollow Knight: Silksong
  • Console Game of the Year - Ghost of Yōtei
  • Critics' Choice Award - Donkey Kong Bananza
  • Most Wanted Game - Grand Theft Auto 6
  • Ultimate Game of the Year - Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 ha dunque collezionato 7 premi superando di gran lunga tutti gli altri, con Ghost of Yotei che ha raccolto due premi così come Peak e Hollow Knight Silksong.

Curiosamente, anche GTA 6 ha conquistato già due premi nonostante sia distante ancora un anno dalla sua uscita, avendo infatti raccolto gli award per il miglior trailer e per il gioco più atteso.

