Clair Obscur: Expedition 33 vince il titolo di GOTY ai Golden Joystick Awards 2025, e altri sei premi

Clair Obscur: Expedition 33 è stato il mattatore dei Golden Joystick Awards 2025, vincendo il titolo di Game of the Year e non solo, conquistando in totale ben 7 premi e confermandosi dunque come uno dei giochi più influenti dell'anno e serio candidato a vincere diversi altri titoli del genere.

D'altra parte, il gioco di Sandfall Interactive aveva fatto incetta di candidature all'evento in questione, rientrando anche tra i candidati al gioco dell'anno, dunque non stupisce più di tanto il fatto che abbia dominato in lungo e in largo all'interno della storica kermesse britannica.

Clair Obscur ha conquistato il titolo di Ultimate Game of the Year ma anche altri sei premi: quello di migliore narrazione, migliore design visivo, Studio of the Year per Sandfall, migliore colonna sonora mentre Ben Starr e Jennifer English sono stati premiati come miglior attore non protagonista e migliore attrice protagonista.