I Golden Joystick Awards 2025 svelano i candidati al gioco dell'anno: chi votereste?

L'UGOTY, ovvero l'Ultimate Game of the Year, ha definito la lista dei nominati ai Golden Joystick Awards 2025: vediamo quali sono e diteci quale votereste.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/11/2025
Gustave di Clair Obscur Expedition 33

I Golden Joystick Awards 2025 non sono lontani e ora sappiamo quali sono i videogiochi nominati per il premio più importante: l'Ultimate Game of the Year.

Lo show avrà luogo il 20 novembre e potremo vedere i vincitori, ma nel frattempo possiamo farci un'idea di chi è stato in grado di arrivare alla fine delle selezioni per l'UGOTY.

I giochi scelti per la categoria UGOTY

Sono 12 i videogiochi nominati per il UGOTY dei Golden Joystick Awards 2025, ovvero:

  • Silent Hill f
  • Indiana Jones e l'Antico cerchio
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades 2
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Split Fiction
  • Donkey Kong Bananza
  • Blue Prince
  • Hollow Knight: Silksong
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • PEAK
  • Ghost of Yotei

Le persone che vogliono votare possono raggiungere la pagina ufficiale dell'organizzatore dell'evento, GamesRadar+, e scegliere fino a tre nominati. In cambio potranno anche ottenere una rivista digitale in inglese tra alcuni volumi selezionati, ma è ovviamente necessario un account dedicato per eseguire tutta la procedura.

The Game Awards, tutti i giochi, le novità e i vincitori degli Oscar dei videogiochi The Game Awards, tutti i giochi, le novità e i vincitori degli Oscar dei videogiochi

La lista di giochi per il UGOTY include ovviamente vari dei grandi AAA dell'anno, ma anche vari indie e produzioni non ad altissimo budget, come PEAK, Blue Prince, Silksong e Hades 2.

Voi quale di questi titoli votereste? C'è forse un videogioco che non è stato incluso nella lista, ma che secondo voi è più meritevole di quelli presenti?

#Sviluppatori
