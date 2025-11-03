I Golden Joystick Awards 2025 svelano i candidati al gioco dell'anno: chi votereste?

I Golden Joystick Awards 2025 non sono lontani e ora sappiamo quali sono i videogiochi nominati per il premio più importante: l'Ultimate Game of the Year.
Lo show avrà luogo il 20 novembre e potremo vedere i vincitori, ma nel frattempo possiamo farci un'idea di chi è stato in grado di arrivare alla fine delle selezioni per l'UGOTY.
I giochi scelti per la categoria UGOTY
Sono 12 i videogiochi nominati per il UGOTY dei Golden Joystick Awards 2025, ovvero:
- Silent Hill f
- Indiana Jones e l'Antico cerchio
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Split Fiction
- Donkey Kong Bananza
- Blue Prince
- Hollow Knight: Silksong
- Death Stranding 2: On the Beach
- PEAK
- Ghost of Yotei
Le persone che vogliono votare possono raggiungere la pagina ufficiale dell'organizzatore dell'evento, GamesRadar+, e scegliere fino a tre nominati. In cambio potranno anche ottenere una rivista digitale in inglese tra alcuni volumi selezionati, ma è ovviamente necessario un account dedicato per eseguire tutta la procedura.
La lista di giochi per il UGOTY include ovviamente vari dei grandi AAA dell'anno, ma anche vari indie e produzioni non ad altissimo budget, come PEAK, Blue Prince, Silksong e Hades 2.
Voi quale di questi titoli votereste? C'è forse un videogioco che non è stato incluso nella lista, ma che secondo voi è più meritevole di quelli presenti?