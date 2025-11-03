L'animazione IA della mascotte dei Giochi Olimpici Giovanili di Dakar è orrenda, piovono le critiche online

Le Olimpiadi sono finite sotto accusa per aver utilizzato l'intelligenza artificiale per animare la mascotte dei Giochi Olimpici Giovanili del 2026 di Dakar, in Senegal, creata partendo dal disegno di un ragazzo di 16 anni selezionato con un concorso. Parliamo di qualcosa che dovrebbe rimanere impressa nella memoria collettiva, ma non per aver suscitato raccapriccio negli spettatori.
Ayo, che male!
La mascotte si chima Ayo, è nata dai disegni allegati al post sottostante.
Il Comitato Olimpico ha deciso di risparmiare, usando l'IA per animarla, realizzando un video che ha attirato moltissime critiche.
Secondo il post ufficiale delle Olimpiadi pubblicato il 1° novembre 2025, Ayo è stata creata da due sedicenni: Ndeye Mariama Diop, che ha progettato il personaggio, e Ndeye Khady Kristall Coumbassa, che gli ha dato il nome.
Inizialmente non c'erano conferme sull'uso dell'IA, anche se la qualità del video non faceva intravedere molte alternative. Dopo le critiche, il comitato olimpico ha confermato l'uso di queste nuove tecnologie per realizzarlo, anche se non ne ha confermato l'utilizzo diretto per Ayo.
I commenti online sono davvero sprezzanti in merito: "Promuovete la creatività, e poi prendete il disegno di un ragazzo e lo passate attraverso l'"AI sloppifier 3000"."
"Il disegno originale del ragazzo era molto meglio del pasticcio generato dall'AI che avete creato."
"Cancellate subito questa roba: nella prima immagine c'era impegno! Quello che avete fatto è disgustoso."
"Con tutti i soldi che guadagnate, non potete pagare un vero artista? Sul serio?"
"Il disegno originale aveva così tanta vitalità... cosa gli avete fatto?"