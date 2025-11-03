Gears of War: E-Day tornerà all'horror? L'art director originale ne è entusiasta

La conferma che Gears of War: E-Day tornerà alle atmosfere horror dei capitoli d'esordio della saga ha scatenato l'entusiasmo di Jerry O'Flaherty, art director dell'originale Gears of War, secondo cui il primo episodio della serie rappresentava per Epic Games ciò che Alien è stato per il cinema.

"Era come Alien, poi è diventato Aliens", ha raccontato O'Flaherty. "C'erano le parti in cui ci si nascondeva dal cattivo, c'erano la tensione e l'horror che caratterizzavano ogni scenario ed è una cosa che amavo, amavo davvero gli elementi orrorifici che abbiamo inserito nel primo capitolo di Gears of War.

"Sapevamo fin da subito di voler puntare sui contenuti cinematografici. Già prima che Gears entrasse nel pieno dello sviluppo, stavamo realizzando dei video da mostrare a Peter Moore e c'era questo continuo flusso di materiale che passava dietro le quinte. Era un gioco horror, e l'horror si costruisce con una palette ridotta, con tanta oscurità."

Quando ha saputo della svolta voluta per E-Day, O'Flaherty si è detto convintamente d'accordo: "Sì, mi sembra molto fedele a ciò che cercavamo di ottenere con il primo capitolo. È inevitabile che un franchise si evolva, ma il primo aveva più un tema decisamente horror."

"Era un horror con mostri, poi è diventato un gioco di mostri. E va bene così, sia chiaro: la gente adora Gears of War 2, 3, 4, ma il primo episodio aveva qualcosa di più intimo, più inquietante."