Il film di Gears of War non uscirà in concomitanza con E-Day

A quanto pare il film di Gears of War non uscirà in concomitanza con Gears of War: E-Day, dunque i due progetti non potranno supportarsi a vicenda come spesso accade nel caso delle trasposizioni live action.
A rivelarlo sono stati i produttori dell'adattamento firmato Netflix, David Leitch e Kelly McCormick, secondo cui il film non farà in tempo a debuttare nel corso del 2026, quando cioè arriverà l'atteso prequel della saga creata originariamente da Epic Games.
"Stiamo scrivendo proprio ora la sceneggiatura con Jon Spaihts, e ne siamo davvero entusiasti", ha detto McCormick. "C'è molta energia da parte di The Coalition e di Netflix, anche perché il team di sviluppo pubblicherà un nuovo gioco nel 2026."
"Non rispetteremo quella data di uscita, ma forse riusciremo a proporre qualcosa che sembri comunque collegato al lancio del titolo. È un'occasione per David di realizzare un film di guerra, cosa che non ha ancora fatto, con un pizzico di fantascienza e interpretando a modo suo questa amata proprietà intellettuale."
Una trasposizione tanto attesa
Sono ormai parecchi anni che si discute di un possibile film di Gears of War, come sappiamo Dave Bautista ci teneva a girarlo ma alla fine le cose sono andate diversamente ed è stata Netflix a produrre l'adattamento.
Alla regia troveremo David Leitch, che ha già diretto Deadpool 2, ma i dettagli in merito al progetto sono ancora pochi e stando così le cose è del tutto plausibile che la pellicola non ce la faccia a debuttare nel corso del prossimo anno.