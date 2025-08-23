Il film di Gears of War non uscirà in concomitanza con E-Day

A quanto pare il film di Gears of War non uscirà in concomitanza con Gears of War: E-Day, dunque i due progetti non potranno supportarsi a vicenda come spesso accade nel caso delle trasposizioni live action.

A rivelarlo sono stati i produttori dell'adattamento firmato Netflix, David Leitch e Kelly McCormick, secondo cui il film non farà in tempo a debuttare nel corso del 2026, quando cioè arriverà l'atteso prequel della saga creata originariamente da Epic Games.

"Stiamo scrivendo proprio ora la sceneggiatura con Jon Spaihts, e ne siamo davvero entusiasti", ha detto McCormick. "C'è molta energia da parte di The Coalition e di Netflix, anche perché il team di sviluppo pubblicherà un nuovo gioco nel 2026."

"Non rispetteremo quella data di uscita, ma forse riusciremo a proporre qualcosa che sembri comunque collegato al lancio del titolo. È un'occasione per David di realizzare un film di guerra, cosa che non ha ancora fatto, con un pizzico di fantascienza e interpretando a modo suo questa amata proprietà intellettuale."