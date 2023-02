Gears: Dave Bautista vuole veramente essere Marcus Fenix ed è convinto che gli renderebbe giustizia

A novembre 2022 Netflix ha svelato di aver ottenuto i diritti per la realizzazione di un film basato sulla saga di Gears of War. Sappiamo poco sulla pellicola per ora e ovviamente tutti sono curiosi di sapere chi interpreterà il protagonista, Marcus Fenix. Non abbiamo informazioni in merito, ma c'è qualcuno che vorrebbe veramente vestire i panni del soldato: Dave Bautista.

Celebre negli ultimi anni per la propria partecipazione in Guardiani della Galassia, Dune e Glass Onion A Knives Out Mistery, l'attore non ha mai nascosto di voler interpretare il personaggio di Gears, ma ha già confermato che Netflix per il momento non l'ha contattato.

Questo però non lo sta scoraggiando e, in una recente intervista con Variety, Bautista ha affermato di sperare ancora di ottenere il ruolo. "Spero che mi daranno il ruolo. È una parte che ho desiderato per anni e credo che potrei dare un tocco unico a Marcus Fenix. Ce la farei veramente. Penso che gli renderei giustizia. Mi sento molto sicuro a riguardo, quindi spero che vi sarà questa possibilità e che potremo parlare in futuro della cosa in termini diversi."

Ricordiamo anche che Bautista è stato usato come base per la realizzazione di una skin per Markus Fenix in Gears 5, quindi il collegamento tra l'attore e il personaggio non nasce dal nulla. Voi cosa ne pensate? Credete che sarebbe adatto?