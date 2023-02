Ender Lilies Quietus of the Knights ha venduto più di un milione di copie: la saga avrà un futuro

Gli sviluppatori di Ender Lilies: Quietus of the Knights hanno annunciato che il gioco ha superato un milione di unità vendute a livello mondiale. Inoltre, ha anche confermato che la saga avrà un futuro.

L'annuncio è avvenuto tramite il profilo Twitter del gioco. Come potete vedere poco sotto, il team ha scritto: "Vogliamo ringraziarvi per aver aiutato Ender Lilies: Quietus of the Knights a raggiungere un milione di unità vendute a livello mondiale. Per favore, attendete con ansia il futuro di Ender Lilies Project."

Ad accompagnare il tweet vi è un bellissimo artwork realizzato da Ayumi Yamada che mostra la protagonista del gioco, a sinistra, che mette una corona di fuori in testa a un soldato, ovvero lo spirito principale che possiamo utilizzare per combattere.

Ricordiamo che a marzo 2022 Ender Lilies: Quietus of the Knights aveva venduto circa 600.000 copie: questo significa che in poco meno di un anno è stato in grado di piazzare altre 400.000 unità. Si tratta di un ottimo risultato per un gioco indie. Forse sono state di aiuto anche le versioni fisiche del gioco, distribuite a partire da maggio 2022 tramite Limited Run Games.

Ender Lilies: Quietus of the Knights è un metroidvania che ci mette nei panni di una piccola bimba che è in grado di evocare una serie di spiriti, che diventano in pratica i suoi vari attacchi. Possiamo controllare spadaccini, arcieri, maghe e anche creature e animali di vari natura, per poter creare il nostro set di mosse d'attacco preferito.

Per tutti i dettagli potete fare riferimento alla nostra recensione.