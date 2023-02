Dead Space Remake è stato completato in due anni e mezzo di sviluppo, dice EA Motive

Di recente gli sviluppatori di EA Motive hanno partecipato a un AMA su Reddit, acronimo di Ask Me Everything (in pratica un botta e risposta), da cui apprendiamo che sono stati necessari due anni e mezzo per completare lo sviluppo del remake di Dead Space.

Lo ha confermato il producer Philippe Ducharme, che ha svelato che il progetto è iniziato a settembre del 2020. Per la cronaca il gioco è stato annunciato ufficialmente meno di un anno dopo, durante l'EA Play Live del 2021. Si tratta di un tempo ben inferiore alla media dei titoli tripla A, ma c'è da dire anche in questo caso parliamo di un remake e non di gioco progettato da zero.

"Abbiamo iniziato a settembre 2020. La maggior parte del nostro team di sviluppo sono arrivati al termine dei lavori su Star Wars Squadrons, che venne pubblicato proprio in quel periodo", ha detto Ducharme.

Dead Space Remake

Durante l'AMA su Reddit, sono emersi anche altri dettagli degni di nota. Ad esempio è stato spiegato che inizialmente gli sviluppatori stavano testando la possibilità a Isaac di girare rapidamente di 180 gradi tramite un determinato input del controller (un po' come avviene ad esempio anche in God of War: Ragnarok e il suo prequel). Alla fine tuttavia tale feature è stata scartata in quanto avrebbe compromesso l'esperienza stessa degli scontri con i Necromorfi.

"All'inizio, volevamo aggiungere la possibilità di far voltare Isaac di 180 gradi. Ma abbiamo deciso di non farlo perché avrebbe infranto il ciclo di combattimento di Dead Space", spiega il creative director Roman Campos-Oriola.

"Al centro del loop del combattimento principale c'è una minaccia spaventosa e quasi inarrestabile che ti viene incontro. Se riesci a girarti all'istante e scappare troppo velocemente, cambia molto l'esperienza del combattimento. Quindi abbiamo finito per non farlo. Siamo tutti fan di Dead Space e non solo del primo gioco."

Infine è stato spiegato come mai la luce del visore di Isaac è meno luminosa nel remake di Dead Space rispetto al gioco originale.

"C'è una luce vera e propria proveniente dal visore, ma abbiamo deciso di renderla meno intensa rispetto ad altri titoli della serie. Il motivo è che il gioco è molto più scuro e quella luce, quando è troppo intensa, si trasforma in una torcia costante. Quindi abbiamo deciso di ridurla e mantenerla come dettaglio solo quando ti avvicini a un muro", ha detto il game director Eric Baptizat.

