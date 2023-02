GTA 6: i leak hanno avuto un impatto emotivo sul team, ma non hanno causato problemi economici

Strauss Zelnick - CEO di Take-Two, ovvero la compagnia madre di Rockstar Games - ha recentemente parlato di quanto i leak di Grand Theft Auto 6 abbiano influenzato la compagnia, svelando che dal punto di vista economico non ci sono state ripercussioni. Il problema è stato più che altro legato al morale del team di GTA 6.

"Prendiamo molto seriamente le fughe di notizie e siamo delusi di quanto accaduto, è davvero frustrante e sconvolgente per la squadra", ha dichiarato Strauss Zelnick parlando di GTA 6. "Tuttavia, dal punto di vista lavorativo non ne risentiamo. Ma come questione personale ed emotiva, i nostri team ne sono condizionati".

In altre parole, di certo un leak non basta per far vacillare il successo di GTA e più in generale di Take-Two, ma per gli sviluppatori è spiacevole che una versione preliminare del proprio lavoro finisca online e venga giudicata senza cognizione di causa da alcuni giocatori.

Anche se i leak di GTA 6 non hanno impattato particolarmente Take-Two, la compagnia ha deciso di tagliare i costi per un valore di circa 50 milioni di dollari dopo aver segnalato introiti pari a 1,38 miliardi nell'ultimo trimestre, invece dei 1,41 previsti. Non è chiaro in che modo questo avverrà, ma Zelnick afferma che alcuni posti di lavoro potrebbero essere a rischio: non si parla però di licenziamenti di massa come accaduto recentemente con varie compagnie.

Infine, vi segnaliamo che GTA 5 e Red Dead Redemption 2 continuano a vendere, mentre Marvel's Midnight Suns è un fallimento commerciale.