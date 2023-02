Take-Two: GTA 5 e RDR 2 vendono sempre di più, Midnight Suns è un successo solo per la critica

Take-Two ha indicato i dati di vendita di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, svelando che GTA 5 e Red Dead Redemption 2 continuano a vendere e negli ultimi mesi il successo non è affatto terminato, anzi. Marvel's Midnight Suns, invece, non convince.

GTA 5 è ora a 175 milioni di unità, rispetto ai circa 170 milioni di novembre 2022. Il periodo natalizio ha dato un'ulteriore spinta al gioco, che vende tanto quanto un nuovo videogame da poco pubblicato. Ovviamente è d'aiuto anche GTA Online, che continua a essere molto apprezzato. La saga, nel complesso, è ora oltre i 395 milioni di unità.

Per quanto riguarda invece Red Dead Redemption, il franchise ha venduto più di 70 milioni di unità, con il solo secondo capitolo che è stato in grado di vendere oltre 50 milioni di unità. Questo dato è un aggiornamento rispetto ai dati di novembre 2022, che parlavano di 46 milioni di unità. In questo caso, inoltre, il successo del gioco è soprattutto merito della componente single player, visto che la modalità online - sebbene attiva - non è più realmente aggiornata e ampliata da Rockstar Games.

Per quanto riguarda invece Marvel's Midnight Suns, Jason Schreier di Bloomberg ha svelato che - durante un'intervista con il CEO di Take-Two - quest'ultimo gli ha confermato che in termini commerciali il gioco non è un successo, sebbene la critica l'abbia elogiato. Uno dei motivi del fallimento commerciale potrebbe essere la finestra di lancio, ma ritiene che, al pari di altri giochi Firaxis, Midnight Suns avrà la possibilità di ottenere successo sul lungo termine.

Schreier conferma anche di aver chiesto al CEO informazioni su GTA 6 ma di non aver ricevuto risposta, come ci si può aspettare.