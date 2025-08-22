Togliete la polvere da Starfield, perché la versione 8.3 di Star Wars Genesis vi farà giocare per ore

Starfield è un bel gioco, senza dubbio, ma molti potrebbero ormai averlo esaurito. Poco male, perché la modlist Star Wars Genesis è arrivata alla versione 8.3 ed è sempre più completa, rappresentando un'alternativa validissima alla campagna base.
Parliamo di modlist e non di mod perché è, appunto, formata da più di 320 mod. Installare le modlist non è facilissimo come installare le singole mod, ma ormai ci sono dei sistemi automatizzati che aiutano parecchio, nel caso Wabbajack. Quindi non dovrete installare a mano una alla volta.
Tantissime aggiunte
Star Wars Genesis è sostanzialmente una total conversion nata dallo sforzo collettivo dei modder. C'è veramente di tutto, dai sistemi visti nella serie, alle città più famose, come l'immancabile Tatooine, alle astronavi più iconiche e così via.
Le mod vanno davvero a fondo nella ricostruzione, aggiungendo anche robot e specie di Star Wars. Lo stesso editor dei personaggi è stato aggiornato con la possibilità di crearne di appartenenti alle specie della serie.
Per dire, Star Wars Genesis aggiunge a Starfield una campagna unica formata da più missioni, una colonna sonora a tema, tutte le fazioni di Star Wars (le originali di Starfield vengono convertite e a queste ne vengono aggiunte 5), tutte le armi, le corazze e i droidi della serie, più di 30.000 linee di dialogo, luoghi unici e tanto altro ancora.
Ci sono anche delle mod dedicate al miglioramento generale del gameplay, che vanno a completare l'esperienza. Insomma, sembra davvero essere un gioco diverso. Per iniziare, non vi resta che andare sul sito ufficiale di Star Wars Genesis.