Togliete la polvere da Starfield, perché la versione 8.3 di Star Wars Genesis vi farà giocare per ore

Starfield è un bel gioco, senza dubbio, ma molti potrebbero ormai averlo esaurito. Poco male, perché la modlist Star Wars Genesis è arrivata alla versione 8.3 ed è sempre più completa, rappresentando un'alternativa validissima alla campagna base.

Parliamo di modlist e non di mod perché è, appunto, formata da più di 320 mod. Installare le modlist non è facilissimo come installare le singole mod, ma ormai ci sono dei sistemi automatizzati che aiutano parecchio, nel caso Wabbajack. Quindi non dovrete installare a mano una alla volta.