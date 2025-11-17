Starfield riceverà nuovi contenuti e degli influencer li avrebbero già visti

Starfield è uno dei grandi progetti di Bethesda e ovviamente la compagnia ha intenzione di supportarlo. Non abbiamo ancora tutti i dettagli ufficiali sui progetti della compagnia, ma ora arriva una nuova voce promettente.

Uno YouTuber avrebbe visto cosa è in arrivo in Starfield

Il creativo ispanico ha infatti condiviso un post sui social che forma la parola Starfield con le iniziali, affermando che non può dire nulla a causa di un NDA (accordo di non divulgazione). Ovviamente questo sarebbe un indizio un po' vago, ma per fortuna oskar1up ha aggiunto alcuni dettagli.

Il messaggio di oskar1up

In un messaggio su Reddit, ha spiegato quanto segue: "Per togliere ogni dubbio: sì, ho potuto vedere il contenuto che sarà pubblicato in Starfield in futuro. L'accordo di non divulgazione afferma che possiamo dire di aver ricevuto una anteprima da Bethesda Game Studios riguardo a ciò che arriverà nel gioco e che potremo condividere più informazioni in futuro quando ci daranno il via libera."

Continua dicendo: "Non ho violato alcun NDA. Potrei anche essere un idiota, ma non fino a questo punto. Ciò detto - e penso che sia questo il motivo per cui Bethesda ci permette di condividere questa informazione - state tranquilli che lo studio sta lavorando con impegno sul gioco. Questa è solo una mia personale opinione e non una descrizione di ciò che ho visto. Ho semplicemente deciso di divertirmi un po' su Twitter, cosa difficile ultimamente."

oskar1up è noto poiché ha spesso partecipato a fasi di test per titoli di Bethesda come Fallout 76 e Indiana Jones. Sul suo canale sono anche presenti dei video nei quali visita gli studi, quindi è possibile che gli siano stati mostrati dei contenuti sotto NDA per Starfield. Fino a conferme ufficiali, però, dobbiamo considerare il tutto come un rumor.

Segnaliamo infine che voci vogliono che la versione PS5 di Starfield non sarà annunciata nel 2025.