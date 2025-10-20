Voci vogliono che la versione PS5 di Starfield non sarà annunciata nel 2025

L'articolo ricorda che sono anni che si parla di questa conversione, con voci relative anche all'arrivo su Nintendo Switch 2 . Non viene esclusa un'uscita nel 2026, come da indiscrezioni precedenti, ma si afferma che non ci saranno annunci in merito nel corso dei mesi restanti del 2025.

Quando l'annuncio?

Di conseguenza, se annunciò sarà, arriverà nel corso del prossimo anno. A riportare per primo l'indiscrezione è stato in realtà un altro informatore, ossia NateTheHate, che su X ha risposto a chi gli chiedeva novità sulla versione PS5 di Starfield: "Credo che l'annuncio ci sarà nel 2026, a meno che i piani non cambino."

Precedentemente era egli stesso ad aver dato per certa la versione PlayStation 5 di Starfield, parlando di un annuncio nel 2025. Tuttavia, sembra che i piani di Microsoft non fossero certi e che qualcosa, nel frattempo, sia cambiato, magari proprio l'aggiunta della versione Nintendo Switch 2.

Un altro report, pubblicato all'inizio dell'anno, sosteneva che Starfield e la sua nuova espansione, chiamata probabilmente Terran Armada, sarebbero dovuti uscire su PS5 entro la primavera del 2026. Inoltre, Microsoft non ha mai escluso esplicitamente una versione PS5 del gioco. Quando Phil Spencer è stato interrogato sull'argomento, ha dichiarato: "Non vedo alcun motivo per mettere dei paletti intorno a un gioco e dire che non arriverà in un luogo dove potrebbe trovare giocatori e avere successo commerciale." Vista anche la strategia multipiattaforma adottata da Xbox, per molti non è più questione di "se si farà", ma di "quando" arriverà la conversione.