Un teaser di Starfield svela Terran Armada: è la nuova espansione?

Starfield festeggia oggi il suo secondo anniversario, e per l'occasione Bethesda ha pubblicato una breve clip celebrativa sui social. Il video, pensato per ringraziare i fan, sembra però nascondere un indizio importante sulla prossima espansione del GDR spaziale.

Presto l'annuncio del DLC?

Chiaramente il pensiero di molti fan va subito alla nuova espansione di Starfield, che per l'appunto potrebbe chiamarsi Terran Armada. D'altronde, poche settimane fa il lead creative producer Timothy Lamb aveva confermato che Bethesda è al lavoro su "novità interessanti, tra cui aggiornamenti gratuiti, funzionalità richieste dai giocatori e una nuova storia in formato DLC".

Senza entrare troppo nei dettagli, Lamb ha anche accennato a miglioramenti del gameplay spaziale, nuovi sistemi di gioco e altre sorprese. Insomma, Terran Armada, o qualunque sarà il nome ufficiale, potrebbe rappresentare un'evoluzione significativa rispetto a Shattered Space, e non solo in termini di contenuti. E chissà, forse il lancio della nuova espansione sarà accompagnato da quello della tanto vociferata versione PS5 di Starfield.

Staremo a vedere. A questo punto non resta che attendere ulteriori novità ufficiali per scoprire cosa bolle in pentola in casa Bethesda.