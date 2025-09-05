Smart TV TCL in offerta su Amazon: maxi risparmio sul modello da 65", 4K HDR e Google TV

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo televisore: la smart TV TCL da 65", modello Q6C, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 34% ed un prezzo finale di 662,39€. Puoi acquistare la televisione direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il perno centrale attorno al quale ruota la realizzazione di questa smart TV TCL è la tecnologia QD-Mini LED, una retroilluminazione unica che regala immagini vivide, colori realistici e un contrasto ultra-elevato. Questa soluzione permette anche una luminosità di picco superiore, una gamma cromatica più ampia e una durata maggiore.
Ulteriori dettagli tecnici
Accanto a questa troviamo la più recente evoluzione della tecnologia QLED, che garantisce oltre un miliardo di colori e sfumature. Grazie a una gamma cromatica estesa, le immagini risultano estremamente naturali e ricche di dettagli, con contrasti vividi che rendono ogni scena ancora più immersiva.
TCL ha introdotto anche l'innovativo sistema All-domain Halo Control, che gestisce in maniera precisa ogni fase del processo di imaging, dalla generazione della luce fino alla resa finale sullo schermo, per un risultato superiore sotto ogni aspetto. Infine, con il pannelli HVA viene offerto un contrasto elevato, minori consumi energetici e un angolo di visione più ampio.