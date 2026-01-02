The Rogue Prince of Persia: prenota l'Immortal Edition per PS5 su Amazon, in uscita a maggio

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di The Rogue Prince of Persia: Immortal Edition per PS5 al prezzo minimo garantito sulla piattaforma di 49,99€ . Prenota il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: The Rogue Prince of Persia è un videogioco roguelike platform sviluppato da Evil Empire e pubblicato da Ubisoft, parte della storica saga Prince of Persia . Il titolo segue un Principe senza nome, armato di una misteriosa bola magica, impegnato a salvare la propria terra dall'invasione degli Unni.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay si basa su un'azione 2D a scorrimento laterale, fortemente incentrata sul parkour. Il Principe può correre sui muri, saltare tra le pareti, oscillare su pali e concatenare movimenti acrobatici con grande fluidità. Il combattimento combina attacchi corpo a corpo e a distanza, calci per respingere i nemici e schivate. I Medaglioni raccolti permettono di potenziare equipaggiamento e abilità.

Elemento chiave dell'esperienza è la componente roguelike: grazie a un antico artefatto, il Principe può manipolare il tempo e tornare in vita. All'interno dell'Immortal Edition, oltre al gioco base e ad una steelbook sarà possibile trovare: un poster con tanto di guida al titolo, la mappa dei biomi e tre carte che raffigurano scene di combattimento e ambientazioni.