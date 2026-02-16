The Rogue Prince of Persia ha venduto bene e ha altri due aggiornamenti in programma

Molti hanno visto The Rogue Prince of Persia come un insuccesso, ma in realtà pare che sia andato meglio di quanto si sospettasse. Quantomeno, deve esserci stato un recupero post chiusura dei lavori, visto che lo studio di sviluppo Evil Empire ha annunciato ben due aggiornamenti maggiori in arrivo nei prossimi mesi e vendite tutt'altro che disprezzabili. Ma andiamo con ordine.

Per celebrare l'inizio dell'anno del Cavallo di Fuoco, secondo il calendario cinese, è stato introdotto un nuovo contenuto gratuito: i Flaming Horses, ossia il potere di evocare una mandria di cavalli infuocati capaci di travolgere i nemici e di lasciare una scia di fuoco alle sue spalle. L'idea nasce dal periodo, nonché dal forte valore simbolico del cavallo nella cultura persiana.

Il cuore dell'annuncio riguarda però il calendario del primo semestre del 2026, che prevede due importanti aggiornamenti. Il primo, chiamato Breathless Update e atteso in beta pubblica verso fine marzo, punterà a rendere l'esperienza più rapida, intensa e dinamica. Gli sviluppatori hanno rielaborato il ritmo della prima ora di gioco, modificando tempi di sblocco di contenuti e meccaniche, oltre alla difficoltà dei boss.

Il calendario dei prossimi aggiornamenti di The Rogue Prince of Persia

Anche il level design dei primi biomi è stato rivisto per valorizzare maggiormente il wall-run e rendere le sezioni iniziali più veloci e impegnative. Per i giocatori più esperti arriveranno anche nuove aggiunte: l'elemento "freeze" con una nuova arma, la fionda, le arene a ondate di nemici di forza crescente e altro ancora.

Il secondo aggiornamento, previsto per l'inizio di maggio, sarà invece focalizzato sull'endgame. L'obiettivo è offrire nuove sfide pensate per mettere davvero alla prova abilità e precisione, con modalità come la Speed Run e la Daily Awakening.

Guardando al 2025, il team sottolinea come sia stato un anno fondamentale: il gioco è uscito dall'Accesso Anticipato di Steam migliorando sensibilmente la sua valutazione sulla piattaforma, passando dal 70% all'88% di recensioni positive. Inoltre, è stato pubblicato anche su Nintendo Switch, Xbox e PlayStation, avvicinandosi al traguardo di un milione di giocatori. Il 2026 è iniziato dando altre soddisfazioni, tra cui l'inclusione nella longlist dei BAFTA e quattro nomination ai premi francesi PEGASUS, compresa quella per miglior gioco.

Gli sviluppatori si dicono fiduciosi che il 2026 sarà un anno ancora più importante per il titolo, con l'obiettivo di continuare a migliorarlo insieme alla community.