The Rogue Prince of Persia lanciato a sorpresa su PC, Series X/S e PS5, presto anche su Nintendo Switch 1 e 2

Ubisoft ha lanciato la versione finale di The Rogue Prince of Persia su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, annunciando che le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 arriveranno in futuro. È disponibile anche su Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati. Il lancio è arrivato a sospresa, ma era noto che la versione 1.0 sarebbe uscita nel corso del mese di agosto.