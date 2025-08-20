8

The Rogue Prince of Persia lanciato a sorpresa su PC, Series X/S e PS5, presto anche su Nintendo Switch 1 e 2

Senza alcun preavviso, Ubisoft ha lanciato la versione finale di The Rogue Prince of Persia su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/08/2025
Il principe di The Rogue Prince of Persia sbiancato
The Rogue Prince of Persia
The Rogue Prince of Persia
Articoli News Video Immagini

Ubisoft ha lanciato la versione finale di The Rogue Prince of Persia su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, annunciando che le versioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 arriveranno in futuro. È disponibile anche su Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati. Il lancio è arrivato a sospresa, ma era noto che la versione 1.0 sarebbe uscita nel corso del mese di agosto.

Da provare?

Sviluppato da Evil Empire, gli stessi che hanno curato diverse espansioni di Dead Cells, The Rogue Prince of Persia è un roguevania ambientato nel mondo creato da Jordan Mechner, che condivide moltissime idee con il progetto precedente dello studio.

Lanciato in accesso anticipato su Steam a maggio 2024, The Rogue Prince of Persia è stato un titolo davvero sfortunato, penalizzato dal quasi contemporaneo Prince of Persia The Lost Crown e da alcune polemiche sul colore viola scelto per la pelle del protagonista.

The Rogue Prince of Persia si è rifatto il look, quindi abbiamo deciso di riprovarlo The Rogue Prince of Persia si è rifatto il look, quindi abbiamo deciso di riprovarlo

Nel corso dei mesi, gli sviluppatori lo hanno aggiornato più volte, aggiungendo contenuti e provando ad accontentare in ogni modo la comunità. Come sarà il risultato finale? Già dal trailer di lancio possiamo vedere che si tratta di un titolo più ricco di quello originale. Che su console trovi un maggiore successo?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Rogue Prince of Persia lanciato a sorpresa su PC, Series X/S e PS5, presto anche su Nintendo Switch 1 e 2