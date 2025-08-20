Esperimento: è stato creato un social network con soli bot, terreno fertile per odio e disinformazione

Un gruppo di ricercatori ha effettuato un esperimento molto peculiare: è stato creato un social network di soli bot. Scopriamo insieme com'è andata.

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Amsterdam ha portato avanti un esperimento insolito ma rivelatore: creare un social network abitato esclusivamente da chatbot basati sul modello linguistico GPT-4o di OpenAI. L'obiettivo era verificare se le strategie proposte dalle big tech per contrastare odio online, disinformazione e polarizzazione potessero davvero funzionare in un contesto controllato. Il risultato, tuttavia, è stato tutt'altro che incoraggiante. Le sei misure testate si sono dimostrate inefficaci nel risolvere i problemi di fondo anzi, alcune hanno persino prodotto effetti indesiderati e hanno mancato gli obiettivi di promozione della diversità di opinioni ecc...

I principali problemi riscontrati Il feed cronologico, ad esempio, spesso invocato come panacea, ha ridotto la disuguaglianza nell'attenzione, ma ha avuto un effetto collaterale inaspettato: ha portato i contenuti estremisti ai vertici della visibilità. Questo dimostra che anche interventi apparentemente semplici possono rafforzare le stesse dinamiche che si vorrebbero arginare. Anthropic: Claude ora può chiudere una chat in autonomia se la ritiene offensiva o pericolosa Secondo Petter Törnberg, professore di intelligenza artificiale e social media, e Maik Larooij, co-autore dello studio, il problema non risiede soltanto nella presenza di contenuti tossici. La vera criticità è che questi contenuti modellano la struttura stessa delle reti sociali, generando cicli di retroazione che amplificano la radicalizzazione.