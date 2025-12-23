iOS 26.3 introduce l’abbinamento semplificato stile AirPods per auricolari e cuffie di terze parti in UE

In base alle richieste del Digital Markets Act, Apple fornirà agli accessori di terze parti alcune funzionalità simili a quelle dei dispositivi Apple, in questo caso degli AirPods. Con iOS 26.3, infatti, anche gli auricolari e le cuffie di terze parti potranno usufruire del pairing semplificato: in poche parole, basterà avvicinare gli auricolari allo smartphone per collegarli, senza quindi dover andare nelle impostazioni Bluetooth e seguire i vari passaggi. Vediamo meglio i dettagli.
Arriva il pairing semplificato anche per accessori di terze parti
Con la nuova versione del sistema operativo, verranno introdotte in Europa due novità specifiche. La prima riguarda proprio l'accoppiamento di prossimità. Come vi abbiamo spiegato prima, gli auricolari potranno essere associati a un dispositivo iOS in modo simile agli AirPods, quindi basterà avvicinare l'accessorio allo smartphone (o all'iPad).
Inoltre, gli accessori di terze parti come gli smartwatch potranno ricevere anche notifiche dall'iPhone, quindi non dovrete necessariamente possedere un dispositivo Apple. Gli utenti potranno visualizzare le notifiche, ma attenzione: potranno essere inoltrate a un solo dispositivo connesso alla volta, quindi verranno automaticamente disabilitate su Apple Watch.
La Commissione Europea sostiene che gli sviluppatori potranno anche testare smartwatch, cuffie e altri dispositivi di terze parti con le nuove funzionalità di iOS 26.3. L'aggiornamento dovrebbe essere disponibile ufficialmente nel 2026 e, ovviamente, vi aggiorneremo con tutti i dettagli al riguardo.
Un nuovo passo avanti
Secondo quanto riportato dalla Commissione Europea, questi cambiamenti rappresentano un "ulteriore passo avanti verso un ecosistema digitale più interconnesso a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE". Ricordiamo che queste novità sono infatti previste esclusivamente nell'Unione Europea.
Nel frattempo, la beta 1 di iOS 26.3 è stata distribuita qualche giorno fa con diverse novità, tra cui nuovi strumenti che permettono di trasferire i dati da iPhone a uno smartphone Android senza app esterne.