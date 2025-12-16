La beta 1 di iOS 26.3 è disponibile: vediamo le principali novità

Apple sta già testando la prima beta di iOS 26.3 per gli sviluppatori, dopo aver distribuito ufficialmente la versione 26.2 pochi giorni fa. Le novità sono poche, in questo caso, dato che la fase di test coincide con le festività natalizie e sono state incluse meno funzionalità rispetto alle altre versioni beta. In ogni caso, sappiamo che il nuovo aggiornamento sarà ufficialmente disponibile a gennaio , quindi in queste settimane potremo iniziare a capire meglio quali novità aspettarci.

Nuove funzioni e miglioramenti

Prima di tutto, è stata introdotta una nuova opzione chiamata "Inoltro notifiche", che consente di inoltrare le notifiche in arrivo su dispositivi indossabili di terze parti, ad esempio gli smartwatch Android. Queste notifiche possono essere trasmesse su un singolo dispositivo alla volta: se è abilitato su uno smartwatch di terze parti, non potrete visualizzare le notifiche su Apple Watch e viceversa. Potrete trovare l'opzione nella sezione Notifiche dell'app Impostazioni.

La nuova opzione (Fonte: MacRumors)

A proposito di Android, Apple sta agevolando il passaggio dagli smartphone iPhone a quelli Android, grazie a un nuovo strumento di trasferimento: basterà avvicinare il proprio dispositivo a uno Android per avviare il processo. Potrete quindi scegliere di trasferire note, messaggi, foto, numeri di telefono e molto altro ancora, il tutto senza dover scaricare app separate, come vi abbiamo già anticipato qualche giorno fa.

Per quanto concerne l'interfaccia, nelle opzioni di personalizzazione della schermata di blocco è presente una sezione dedicata alle immagini di sfondo. Quest'ultime sono legate al meteo e sono state raggruppate in una categoria completamente separata.

Le nuove immagini di sfondo (Fonte: MacRumors)

Per ora sono queste le novità introdotte in questa prima beta. Fateci sapere se ne scoprite altre!