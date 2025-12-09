Trasferire i dati tra iPhone e Android sarà molto più semplice, grazie alle nuove funzionalità in sviluppo

Google e Apple stanno attivamente lavorando a una nuova funzionalità che rende il trasferimento dei dati ancora più semplice.

Google e Apple stanno lavorando a un nuovo modo per agevolare il passaggio da smartphone Android a iPhone (e viceversa). Si tratta di una novità particolarmente vantaggiosa, dato che al momento gli utenti possono esclusivamente limitarsi ad app specifiche per trasferire i dati, tra l'altro rischiando perdita di dati o malfunzionamenti. Ebbene, Google e Apple hanno confermato di star attivamente collaborando per rendere la transizione molto più semplice e, soprattutto, sicura.

Passaggio da Android a iPhone agevolato Per ora non sono stati svelati molti dettagli su questa nuova funzionalità. Tuttavia, l'ultima versione di Android Canary per dispositivi Pixel include già questa novità, sebbene al momento non siano stati spiegati i dettagli del suo funzionamento. Più precisamente, andando nelle Impostazioni > Tutti i servizi > Associa con iPhone o iPad, dovrebbe comparire la dicitura "Copia dati". Vi mostriamo lo screenshot di Android Authority per farvi capire meglio. Molto probabilmente ne sapremo di più in futuro, quindi vi aggiorneremo con tutte le spiegazioni al riguardo. La nuova funzione per trasferire i dati Dopo aver selezionato questa nuova opzione, agli utenti viene richiesto di inserire un ID sessione e un codice di accesso. Da notare, tuttavia, che l'iPhone deve avere iOS 26 per consentire il trasferimento, altrimenti non è possibile. Non è ancora chiaro se questo sia il metodo definitivo per trasferire i file da un dispositivo all'altro, ma in ogni caso si tratta di un processo molto utile. Possiamo aspettarci anche un'anteprima nelle versioni beta di iOS 26, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.