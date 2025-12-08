Motion Cues di Google diventa Motion Assist: un cambio di nome per differenziarsi da Apple?

Motion Cues , la funzione per ridurre la cinetosi (mal d'auto) quando ci si trova in un veicolo in movimento, dovrebbe approdare su dispositivi Google Pixel. Secondo alcune indiscrezioni recenti, Google avrebbe deciso di cambiare il nome in Motion Assist. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite, ma questa decisione farebbe pensare alla necessità di differenziare la funzione da quella per iPhone, chiamata Vehicle Motion Cues. Vediamo meglio i dettagli.

Cos’è Motion Cues

Come vi abbiamo anticipato, questa funzione è pensata per ridurre il mal d'auto. Lo schermo visualizzerà dei punti che si adatteranno ad ogni singolo movimento, aiutando a prevenire la cinetosi quando usate lo smartphone in un veicolo. Non è una vera e propria novità, dato che un'opzione simile è già disponibile su dispositivi come OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro e OnePlus 15.

Motion Assist

Oltre a debuttare su telefoni Pixel, sappiamo anche che Google sta lavorando alla modalità Transiting Mode, pensata appositamente per autobus e treni. Sfortunatamente non sono stati svelati altri dettagli al riguardo, ma anche in questo caso dovremmo trovare regolazioni automatiche delle impostazioni per garantire un'esperienza di trasporto più godibile.

Ad ogni modo, il cambio di nome è stato scoperto da Android Authority con l'ultima versione beta di Google Play Services 25.49.31). Secondo quanto rilevato, Google ha rinominato Motion Cues in Motion Assist. Non sappiamo quali siano le cause, ma probabilmente è stata presa questa decisione per differenziarsi dalla funzione di Apple, chiamata Vehicle Motion Cues.