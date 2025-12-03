Google introduce una serie di novità per Android, dalle chiamate urgenti alle funzioni anti-truffa

Google sta introducendo alcune funzionalità per tutti gli smartphone Android. Oltre all'aggiornamento Android 16 per dispositivi Pixel, Big G ha intenzione di distribuire nuove funzioni anche su altri dispositivi, seppur diverse. Tra queste troviamo "Call Reason" per Google Telefono, che consente di etichettare le chiamate come "Urgenti", affinché gli altri siano maggiormente incentivati a rispondere. Sono inoltre presenti alcuni strumenti che rendono ancora più semplice l'identificazione di potenziali truffe. Vediamo tutti i dettagli.

Le principali funzioni Come vi abbiamo anticipato, Android accoglierà la funzione "Call Reason". In questo caso, potrete contrassegnare le chiamate come urgenti, avvisando quindi i vostri contatti quando dovranno rispondere alla chiamata. Sulla schermata vedranno la dicitura "Urgente" (vi mostriamo uno screenshot per farvi capire meglio). La funzione "Call Reason" Inoltre, in caso di chiamata persa, la nota "Urgente" resterà memorizzata anche nella cronologia delle chiamate. Non sappiamo esattamente quando sarà disponibile, ma dovrebbe arrivare a breve, secondo Google. Con Cerchia e Cerca (Circle to Search) sarà invece possibile sfruttare una panoramica IA che vi aiuterà a capire se il contenuto che state vedendo/leggendo è una potenziale truffa. Successivamente, riceverete alcuni suggerimenti per i passi successivi da compiere. La funzione "Circle to Search" Per quanto riguarda la sicurezza, se un numero sconosciuto vi invita a partecipare a un gruppo in Google Messaggi, riceverete un avviso sulle informazioni principali del gruppo, ed eventuali suggerimenti per garantire la vostra sicurezza. Avrete anche a disposizione un pulsante che vi permetterà di lasciare immediatamente la chat, bloccare il numero e segnalarlo come spam.