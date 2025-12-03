0

Google introduce una serie di novità per Android, dalle chiamate urgenti alle funzioni anti-truffa

Alcune app Google per Android accoglieranno una serie di novità, come l'etichetta "Urgente" per "Call Reason" e strumenti per identificare potenziali truffe.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/12/2025
Google

Google sta introducendo alcune funzionalità per tutti gli smartphone Android. Oltre all'aggiornamento Android 16 per dispositivi Pixel, Big G ha intenzione di distribuire nuove funzioni anche su altri dispositivi, seppur diverse. Tra queste troviamo "Call Reason" per Google Telefono, che consente di etichettare le chiamate come "Urgenti", affinché gli altri siano maggiormente incentivati a rispondere. Sono inoltre presenti alcuni strumenti che rendono ancora più semplice l'identificazione di potenziali truffe. Vediamo tutti i dettagli.

Le principali funzioni

Come vi abbiamo anticipato, Android accoglierà la funzione "Call Reason". In questo caso, potrete contrassegnare le chiamate come urgenti, avvisando quindi i vostri contatti quando dovranno rispondere alla chiamata. Sulla schermata vedranno la dicitura "Urgente" (vi mostriamo uno screenshot per farvi capire meglio).

La funzione 'Call Reason'
La funzione "Call Reason"

Inoltre, in caso di chiamata persa, la nota "Urgente" resterà memorizzata anche nella cronologia delle chiamate. Non sappiamo esattamente quando sarà disponibile, ma dovrebbe arrivare a breve, secondo Google. Con Cerchia e Cerca (Circle to Search) sarà invece possibile sfruttare una panoramica IA che vi aiuterà a capire se il contenuto che state vedendo/leggendo è una potenziale truffa. Successivamente, riceverete alcuni suggerimenti per i passi successivi da compiere.

La funzione 'Circle to Search'
La funzione "Circle to Search"

Per quanto riguarda la sicurezza, se un numero sconosciuto vi invita a partecipare a un gruppo in Google Messaggi, riceverete un avviso sulle informazioni principali del gruppo, ed eventuali suggerimenti per garantire la vostra sicurezza. Avrete anche a disposizione un pulsante che vi permetterà di lasciare immediatamente la chat, bloccare il numero e segnalarlo come spam.

Altre novità

Google introdurrà anche la funzione dedicata alle schede, che potrete fissare affinché rimangano sempre aperte e in primo piano.

La sezione dedicata alle schede
La sezione dedicata alle schede

Arrivano anche le didascalie espressive con i tag "Gioioso" e "Triste", consentendo agli utenti di comprendere il contesto di ciò che viene detto in una storia o in streaming quando l'audio è disattivato.

Le didascalie espressive
Le didascalie espressive

Inoltre, la dettatura vocale con Gboard è ora più semplice e potrete avviarla con un doppio tocco con due dita. Sui dispositivi Pixel, invece, potrete anche digitare e modificare il testo utilizzando comandi naturali. A tal proposito, l'ultimo update di Android 16 accoglie una serie di novità, tra funzioni smart per le notifiche e nuovi strumenti di personalizzazione e controllo.

#Google #Tecnologia
