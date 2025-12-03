Inazuma Eleven: Victory Road si aggiorna e introduce una nuova modalità e una utile funzione per l'online

Inazuma Eleven: Victory Road, il gioco di ruolo a tema calcistico, è stato aggiornato ancora una volta e arriva così alla versione 1.4. La nuova patch inoltre aggiunge alcune novità più recenti già disponibili su altre piattaforme alle edizioni per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, così che tutte siano allo stesso livello.
Vediamo quindi le ultime novità.
Le novità per Inazuma Eleven: Victory Road
Prima di tutto, Inazuma Eleven: Victory Road dispone ora della modalità CPU Ranked Match, oltre a una nuova utile funzionalità per il gioco online chiamata "Advance Win", la quale permette di far terminare in anticipo le partite nelle quali una squadra ha un grosso vantaggio in termini di punteggio.
Inoltre, possiamo aspettarci una serie di correzioni e miglioramenti, compreso un potenziamento delle misure anti-cheat per il gioco online, così da rendere l'esperienza più piacevole per tutti i giocatori (quelli onesti, in particolar modo).
L'aggiornamento 1.3 aveva invece aggiunto un livello massimo per la modalità classifica, così da "assicurare una competizione più bilanciata e intensa": chiunque fosse oltre il 50 automaticamente veniva abbassato a tale cifra. Il team ha però lasciato la possibilità di disattivare il limite per i match tramite le lobby.
Segnaliamo infine che sebbene Inazuma Eleven: Victory Road si sia fatto attendere, i primi dati di vendita sono ottimi.