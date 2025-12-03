Inazuma Eleven: Victory Road si aggiorna e introduce una nuova modalità e una utile funzione per l'online

Inazuma Eleven: Victory Road, il gioco di ruolo a tema calcistico, è stato aggiornato ancora una volta e arriva così alla versione 1.4. La nuova patch inoltre aggiunge alcune novità più recenti già disponibili su altre piattaforme alle edizioni per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, così che tutte siano allo stesso livello.

Vediamo quindi le ultime novità.