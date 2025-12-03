2

Del nuovo gameplay di Resident Evil Requiem arriva dal Giappone e mostra una delle location e degli zombi

Capcom ha mostrato al pubblico giapponese del nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, che mostra uno dei luoghi che visiteremo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/12/2025
La protagonista di Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem si avvicina ed è normale che venga mostrato sempre più spesso. L'ultimo video di gameplay arriva dal Giappone. Si tratta di un video off screen di pochi secondi, che mostra uno dei luoghi che andremo a visitare durante l'avventura, comprese alcune delle creature che tenteranno di uccidere Grace Ashcroft, la protagonista.

Zombi

Il filmato è stato condiviso dall'informatore Dusk Golem, che più volte ha dimostrato di avere contatti con qualcuno collegato al team di sviluppo della serie, fornendo informazioni anticipate rivelatesi esatte. La descrizione del video fa capire bene i contenuti: mostra del "nuovo gameplay di Resident Evil Requiem ambientato in una nuova area, con Grace impegnata a combattere uno zombi, trasmesso durante uno speciale televisivo su Resident Evil in onda in Giappone."

Più interessante il fatto che il filmato, che dura 34 secondi, mostra l'opzione di passare rapidamente dalla visuale in prima persona a quella in terza persona, e mostra Grace mentre affronta gli zombi con una pistola.

L'ambiente interno visibile nel video non è qualcosa che si era già visto nei precedenti trailer o video di gameplay. Dusk Golem ha chiarito anche che, trattandosi di una pubblicità esclusiva giapponese, il filmato è "al 100% la versione censurata per il Giappone." Sono comunque presenti sangue ed effetti splatter, ma presumibilmente in misura molto ridotta rispetto a quanto vedremo nella versione completa occidentale.

Per il resto, vi ricordiamo che Resident Evil Requiem uscirà il 27 febbraio 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X e S.

Segnalazione Errore
