Resident Evil Requiem conferma Leon con un trailer di gameplay ai The Game Awards

Durante i The Game Awards 2025 abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Resident Evil Requiem, il gioco horror di sopravvivenza e azione di Capcom.
Ricordiamo che sarà disponibile dal 27 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2.
Il trailer di Resident Evil Requiem
Nel trailer vediamo la protagonista - Grace Ashcroft - entrare in una stanza e parlare con una persona mutata dal virus, Victor Gideon. Successivamente vediamo Grace indagare su una persona scomparsa.
Infine, il trailer conferma quanto sapevamo oramai da mesi grazie ai leak: anche Leon è presente nel videogioco e aiuterà Grace nel suo viaggio. Il filmato ci permette di vedere anche qualche scena di gameplay dedicata allo storico personaggio, che potrà anche usare una motosega per fare a pezzi i nemici.
Leon sarà utilizzato per le sezioni maggiormente d'azione, mentre Grace si occuperà delle fasi più survival horror.