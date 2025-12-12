5

Resident Evil Requiem conferma Leon con un trailer di gameplay ai The Game Awards

Resident Evil Requiem è stato mostrato ai The Game Awards e abbiamo avuto la conferma ufficiale che Leon sarà uno dei personaggi giocabili dell'avventura horror.

12/12/2025
Durante i The Game Awards 2025 abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Resident Evil Requiem, il gioco horror di sopravvivenza e azione di Capcom.

Ricordiamo che sarà disponibile dal 27 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2.

Il trailer di Resident Evil Requiem

Nel trailer vediamo la protagonista - Grace Ashcroft - entrare in una stanza e parlare con una persona mutata dal virus, Victor Gideon. Successivamente vediamo Grace indagare su una persona scomparsa.

Infine, il trailer conferma quanto sapevamo oramai da mesi grazie ai leak: anche Leon è presente nel videogioco e aiuterà Grace nel suo viaggio. Il filmato ci permette di vedere anche qualche scena di gameplay dedicata allo storico personaggio, che potrà anche usare una motosega per fare a pezzi i nemici.

Il nuovo gameplay di Resident Evil Requiem mostra una location e degli zombi Il nuovo gameplay di Resident Evil Requiem mostra una location e degli zombi

Leon sarà utilizzato per le sezioni maggiormente d'azione, mentre Grace si occuperà delle fasi più survival horror.

