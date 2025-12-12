Ontos è stato annunciato ai The Game Awards, è il nuovo thriller sci-fi dagli autori di Soma

Durante i The Game Awards 2025, Kepler e Frictional Games hanno annunciato Ontos , una nuova avventura fantascientifica realizzata dagli autori di SOMA .

Ai confini della realtà

Stando ai primi dettagli, Ontos ci farà vivere un viaggio ai confini della realtà. Nei panni di Aditi Amani dovremo esplorare il Samsara, un ex albergo lunare creato dal padre, un geniale scienziato diventato un profeta. Quella che inizia come una ricerca personale si trasforma presto in un incubo fatto di inganni, oscurità e rivelazioni inquietanti sulla natura dell'esistenza.

Il Samsara, infatti, è un luogo dove la realtà si sgretola e ogni esperimento mette alla prova i confini della scienza e della moralità, dove le prove non sono semplici enigmi, ma scelte con conseguenze tangibili, capaci di ribaltare anche le decisioni più etiche. La base lunare è un vasto labirinto interconnesso, costruito sulle rovine di una colonia mineraria e di un hotel decaduto, oggi conteso da fazioni filosofiche. Tra laboratori ricavati da casinò, palcoscenici teatrali trasformati in centri di ricerca e grotte lunari piene di macchinari, ogni angolo racconta una storia e nasconde un segreto.