Divinity è stato annunciato da Larian Studios con un trailer raccapricciante

Larian Studios ha annunciato ufficialmente il suo nuovo gioco, Divinity, con un trailer davvero raccapricciante mostrato nel corso dei The Game Awards.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/12/2025
Lo sfortunato protagonista del trailer di Divinity

Divinity è stato annunciato da Larian Studios con un trailer davvero raccapricciante, mostrato nel corso dei The Game Awards e antcipato da una spettacolare performance dal vivo in cui alcuni attori si sono avvicinati al palco dell'evento solo per essere sbalzati in aria da una forza invisibile.

Il video si è aperto mostrando un uomo anziano incatenato, ferito, probabilmente torturato, ma non è dato sapere dove si trovi finché non è troppo tardi. Attorno a lui si sta consumando infatti una sorta di rito pagano, una festa di cui il disgraziato sarà purtroppo il protagonista.

L'uomo è stato infatti intrappolato all'interno di un gigante di legno e di paglia a cui viene dato fuoco, dando vita a quella che sembra la parte più spettacolare e "divertente" di una festa popolare che a quel punto sfocia nell'assoluta perversione.

Tuttavia, quando le fiamme cominciano a lambire il corpo del malcapitato, accade qualcosa di inaspettato: dalla sua pelle che brucia spuntano misteriose gocce di pece che, una volta a terra, danno vita a piccole, raccapriccianti creature.

Un progetto più ambizioso di Baldur's Gate 3

Anticipato alcuni giorni fa da un trademark, Divinity promette di essere il gioco più grande a cui Larian Studios abbia mai lavorato, un progetto più ambizioso di Baldur's Gate 3 ma ancora completamente avvolto dal mistero.

Mentre scriviamo, infatti, non è ancora dato sapere se Divinity abbia un periodo di uscita, su quali piattaforme sarà disponibile e quali caratteristiche avrà: probabilmente nelle prossime ore verrà rivelato qualcosa di più su questa promettente e affascinante produzione.

#The Game Awards
