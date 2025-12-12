Divinity è stato annunciato da Larian Studios con un trailer raccapricciante

Divinity è stato annunciato da Larian Studios con un trailer davvero raccapricciante, mostrato nel corso dei The Game Awards e antcipato da una spettacolare performance dal vivo in cui alcuni attori si sono avvicinati al palco dell'evento solo per essere sbalzati in aria da una forza invisibile.

Il video si è aperto mostrando un uomo anziano incatenato, ferito, probabilmente torturato, ma non è dato sapere dove si trovi finché non è troppo tardi. Attorno a lui si sta consumando infatti una sorta di rito pagano, una festa di cui il disgraziato sarà purtroppo il protagonista.

L'uomo è stato infatti intrappolato all'interno di un gigante di legno e di paglia a cui viene dato fuoco, dando vita a quella che sembra la parte più spettacolare e "divertente" di una festa popolare che a quel punto sfocia nell'assoluta perversione.

Tuttavia, quando le fiamme cominciano a lambire il corpo del malcapitato, accade qualcosa di inaspettato: dalla sua pelle che brucia spuntano misteriose gocce di pece che, una volta a terra, danno vita a piccole, raccapriccianti creature.