Larian tenta di spiegare di nuovo l'uso delle IA in Divinity, sperando di calmare le acque

Swen Vincke ha provato a spiegare di nuovo, a quelli che in rete lo stanno crocifiggendo , come Larian Studios sta utilizzando le intelligenze artificiali generative per i suoi progetti, in particolare per Divinity , titolo appena annunciato ai The Game Awards 2025. Il game director, nonché cofondatore di Larian Studios, è tornato sui social media per chiarire quanto detto, con la pacatezza che lo contraddistingue. In un nuovo post pubblicato su X, ha affermato che, dalla presentazione di Divinity, "molto è andato perso nella traduzione" delle sue parole.

Le parole di Vincke

"Il DNA di Larian è l'autonomia", ha scritto Vincke. "Tutto a cui lavoriamo va a beneficio dei nostri team, dei nostri giochi e dei nostri giocatori: una giornata lavorativa migliore e un gioco migliore. I nostri successi derivano dal mettere le persone nelle condizioni di lavorare a modo loro ed esprimere al massimo le proprie competenze e il proprio talento, così da poter realizzare i migliori giochi di ruolo possibili".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per quanto riguarda il tema dell'uso dell'IA, Vincke ha sottolineato che sarebbe irresponsabile per lo studio non valutare le nuove tecnologie e il modo in cui potrebbero essere utilizzate. Allo stesso tempo, ha ribadito che i processi di sviluppo di Larian "sono in costante evoluzione" e che lo studio è pronto a modificarli qualora non risultassero efficienti o in linea con i propri valori.

"In questo contesto, sarebbe irresponsabile non valutare le nuove tecnologie", ha spiegato. "Tuttavia, i nostri processi evolvono continuamente e, quando non sono efficienti o non rispecchiano ciò che siamo, interveniamo per cambiarli".

Per offrire ulteriori chiarimenti sullo sviluppo di Divinity, Vincke ha annunciato che Larian organizzerà una sessione di domande e risposte, durante la quale i fan potranno rivolgere domande direttamente agli sviluppatori su qualsiasi aspetto del gioco. L'obiettivo è aumentare la trasparenza sull'uso delle diverse tecnologie all'interno dello studio. L'evento si terrà dopo la pausa natalizia e, con ogni probabilità, avrà luogo non prima di gennaio.

"Per darvi maggiori dettagli, dopo le festività organizzeremo una sessione AMA con i nostri vari reparti, in cui potrete farci direttamente tutte le domande che volete su Divinity e sul nostro processo di sviluppo", ha scritto Vincke. "Annunceremo la data nel nuovo anno. Nel frattempo, auguro a tutti buone feste".

Divinity è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma al momento non ha ancora una data di uscita.