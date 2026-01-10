Il primo trailer di Divinity è oscuro e brutale per un preciso motivo

Un uomo al rogo che urla dal dolore davanti a una folla in festa, un'orgia in pieno pubblico, persone che si flagellano, un macabro rito e una carneficina: difficile negare che il primo trailer ufficiale di Divinity sia cupo e disturbante. La decisione di mostrare sequenze così crude ovviamente non è casuale, e ora Larian Studios ne ha finalmente spiegato il motivo.

Durante l'AMA (Ask Me Anything) tenuto ieri su Reddit, il writing director Adam Smith ha rivelato che l'obiettivo del trailer era proprio quello di enfatizzare gli elementi più dark e brutali dell'ambientazione, così da creare un immediato biglietto da visita per i giocatori che potrebbero non conoscere la serie.

Stabilito questo primo impatto, la scelta passa al pubblico: possono diventare un eroe e un faro di speranza nell'oscurità oppure contribuire a rendere questo mondo ancora più oppressivo, decadente e malvagio di quanto non sia già.