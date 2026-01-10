2

Divinity arriverà anche su Nintendo Switch 2 e sarà compatibile con Steam Deck? Le risposte di Larian

Switch 2, Steam Deck e oltre: Larian apre alla possibilità, ma Divinity è ancora agli inizi e nessuna piattaforma è stata confermata.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/01/2026
Uno scatto dal trailer di Divinity
Divinity
Divinity
News Video Immagini

Ieri pomeriggio si è svolta un lungo AMA (Ask Me Anything) su Reddit in cui il team di Larian Studios ha risposto a numerose domande e curiosità su Divinity, il nuovo e ambizioso GDR dello studio. Ovviamente, non poteva mancare la domanda: uscirà anche su Nintendo Switch 2?

Il technical director Bert van Semmertier non ha offerto una risposta precisa e definitiva, ma le sue parole fanno ben sperare: "Abbiamo appena pubblicato Divinity Original Sin 2 per Switch 2! Adoriamo la piattaforma e sicuramente la prenderemo in considerazione per il prossimo gioco della serie Divinity", ha scritto su Reddit.

C'è ottimismo anche per Steam Deck

Durante la stessa sessione di domande, è stato chiesto anche se Divinity sarà giocabile su Steam Deck, un quesito non banale considerando che tantissimi utenti preferiscono un'esperienza portatile e che il dispositivo di Valve ha già più di qualche anno sulle spalle.

Divinity non sarà più piccolo di Baldur's Gate 3, come si pensava Divinity non sarà più piccolo di Baldur's Gate 3, come si pensava

Anche in questo caso, van Semmertier non si è sbilanciato, assicurando però che Larian Studios farà il possibile per garantire un'esperienza soddisfacente anche su Steam Deck.

"Dato che Baldur's Gate 3 è stato uno dei giochi più giocati su Steam Deck, faremo del nostro meglio per pubblicarlo di nuovo su questa piattaforma", ha dichiarato il technical director.

È comprensibile che le risposte fornite da Larian su una possibile versione per Nintendo Switch 2 e sulla compatibilità con Steam Deck siano volutamente vaghe, per quanto decisamente ottimistiche. Divinity è ancora in una fase di sviluppo iniziale e, come ha ricordato il CEO Swen Vincke, c'è "una montagna di lavoro da fare": probabilmente passeranno anni prima di vedere del gameplay. Proprio per questo lo studio preferisce non sbilanciarsi su alcuna piattaforma.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Divinity arriverà anche su Nintendo Switch 2 e sarà compatibile con Steam Deck? Le risposte di Larian