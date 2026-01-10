Divinity arriverà anche su Nintendo Switch 2 e sarà compatibile con Steam Deck? Le risposte di Larian

Il technical director Bert van Semmertier non ha offerto una risposta precisa e definitiva, ma le sue parole fanno ben sperare : "Abbiamo appena pubblicato Divinity Original Sin 2 per Switch 2! Adoriamo la piattaforma e sicuramente la prenderemo in considerazione per il prossimo gioco della serie Divinity", ha scritto su Reddit.

Ieri pomeriggio si è svolta un lungo AMA (Ask Me Anything) su Reddit in cui il team di Larian Studios ha risposto a numerose domande e curiosità su Divinity , il nuovo e ambizioso GDR dello studio. Ovviamente, non poteva mancare la domanda: uscirà anche su Nintendo Switch 2?

C'è ottimismo anche per Steam Deck

Durante la stessa sessione di domande, è stato chiesto anche se Divinity sarà giocabile su Steam Deck, un quesito non banale considerando che tantissimi utenti preferiscono un'esperienza portatile e che il dispositivo di Valve ha già più di qualche anno sulle spalle.

Anche in questo caso, van Semmertier non si è sbilanciato, assicurando però che Larian Studios farà il possibile per garantire un'esperienza soddisfacente anche su Steam Deck.

"Dato che Baldur's Gate 3 è stato uno dei giochi più giocati su Steam Deck, faremo del nostro meglio per pubblicarlo di nuovo su questa piattaforma", ha dichiarato il technical director.

È comprensibile che le risposte fornite da Larian su una possibile versione per Nintendo Switch 2 e sulla compatibilità con Steam Deck siano volutamente vaghe, per quanto decisamente ottimistiche. Divinity è ancora in una fase di sviluppo iniziale e, come ha ricordato il CEO Swen Vincke, c'è "una montagna di lavoro da fare": probabilmente passeranno anni prima di vedere del gameplay. Proprio per questo lo studio preferisce non sbilanciarsi su alcuna piattaforma.