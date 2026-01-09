Super Mario 64 è stato convertito per Sega Dreamcast ed è già disponibile

La conversione è stata realizzata dallo sviluppatore jnmartin, che è partito dal lavoro fatto da MrNeo, concludendolo. La versione lanciata è stata migliorata nelle performance , nell'audio e nella stabilità. Insomma, sono stati apportati molti ritocchi finali, per avere la conversione migliore possibile.

Super Mario 64 è stato convertito per Sega Dreamcast . No, non è un errore, ma una realtà resa possibile dalla decompilazione della versione Nintendo 64. In realtà, l'annuncio dello sviluppo era stato fatto nel 2024, ma ora la conversione è disponibile per tutti e liberamente scaricabile.

Una coversione eccellente

"Un altro classico per Nintendo 64 è appena approdato su Sega Dreamcast, grazie ancora una volta al lavoro di jnmartin! Qui c'è oltre un minuto di gameplay di Super Mario 64, catturato direttamente dalla mia DC!" Ha scritto l'utente X @falco_girgis, un programmatore Dreamcast, nell'annuncio della disponibilità della conversione, cui ha collaborato attivamente.

"Come da tradizione nei lavori di jnmartin, la conversione gira come una produzione AAA nativa: tutto è "SH4ZAMed", funziona a piena velocità e appare nitido e vibrante come sempre grazie all'uscita video 480p super definita del Dreamcast." Ha poi spiegato, fornendo un link per un software che consente di rendere la rom del gioco compatibile con la conversione.

Sì, perché chiaramente per giocare in maniera legale e Super Mario 64 su Dreamcast dovete avere la vostra bella copia originale dumpata, da cui verranno prese le risorse che servono per ricrearlo nella nuova versione.

Chiaramente, non stiamo parlando di un progetto supportato da Nintendo, anche se va sottolineato che è perfettamente legale, visto che il codice della conversione è stato scritto da zero.

Super Mario 64 fu pubblicato nel 1996 per Nintendo 64 ed è considerato uno dei titoli più importanti della storia dei videogiochi. All'epoca, rappresentò una vera rivoluzione per il mondo dei platform 3D e ancora oggi è giocatissimo e molto amato. Se volete provarlo, ma non avete il Dreamcast, potete farlo su Nintendo Switch.