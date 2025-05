Super Mario 64 diventa Minecraft grazie a un modder, che fa funzionare tutto anche su Nintendo 64

Super Mario 64 è uno dei giochi più importanti della storia dei videogiochi. Non c'è da starne a discutere. Ancora oggi è amatissimo e vanta una comunità enorme di persone dedite a diverse attività, tra speedrunner e modder. In particolare quest'ultima scena è esplosa dopo la pubblicazione della conversione PC, frutto della magia dell'ingegneria inversa (non è ufficiale Nintendo, chiaramente).

In realtà la mod di cui parliamo funziona anche sull'hardware reale, ossia il Nintendo 64. Cosa fa? Semplice: trasforma il regno dei funghi in una landa cubica di Minecraft.