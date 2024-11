La scena degli speedrunner di Super Mario 64 è stata appena ammazzata da un record incredibile

Le categorie in questione sono: 120 stelle, 70 stelle, 16 stelle, 1 stella e 0 stelle . Suigi ha passato anni e anni su Super Mario 64, perfezionando le sue abilità e rosicchiando decimi di secondo nei modi più stravaganti e incredibili. Il 17 novembre ha ottenuto il record del mondo in tutte e cinque le categorie, un'impresa considerata da molti semplicemente impossibile.

Un record storico

Secondo Summoning Salt, un account che segue i record mondiali di speedrunning, si tratta di un record difficilmente eguagliabile, visti anche i risultati di Suigi: "Suigi non solo detiene tutti e 5 i record, ma ha un'enorme margine nella maggior parte di essi. Nessuno riuscirebbe ad avvicinarsi ad alcuni dei migliori. Il suo record di 16 stelle in particolare, forse la categoria più popolare in tutto il mondo dello speedrunning, è stato stabilito oltre un anno fa e ha ancora un vantaggio di ben 6 secondi netti".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Suigi è il primo speedrunner al mondo a detenere i record di tutte le categorie principali di Super Mario 64. Si tratta di un risultato incredibile, che sembrava completamente impossibile pochi anni fa."

"È il miglior giocatore nella storia del gioco, di gran lunga", ha aggiunto Summoning Salt. "Per un po', altri hanno dominato alcune categorie, ma essere in grado di farlo in tutte e 5 è completamente assurdo. Un candidato indiscusso per il titolo di più grande speedrunner di tutti i tempi". Suigi stesso non sa quanto tempo ci vorrà affinché il suo ultimo record venga superato, ma afferma che "1:34 potrebbe richiedere un mese o un paio d'anni, non lo sappiamo".

Insomma, si tratta di un grandissimo risultato, che premia la dedizione di una vita per Super Mario 64. Un grande gioco per un grande risultato.