Niantic sta usando i vostri dati di Pokémon GO e non solo per creare una IA geospaziale

Come funziona la tecnologia di Niantic

L'"intelligenza spaziale" dell'LGM si basa sulle reti neurali sviluppate come parte del Visual Positioning System di Niantic. Il post sul blog spiega che "negli ultimi cinque anni, Niantic si è concentrata sulla costruzione del nostro Visual Positioning System (VPS), che utilizza una singola immagine da un telefono per determinare la sua posizione e l'orientamento utilizzando una mappa 3D costruita da persone che scansionano luoghi interessanti nei nostri giochi e nello Scaniverse" e "questi dati sono unici perché sono presi da una prospettiva pedonale e includono luoghi inaccessibili alle auto".

Qui sopra potete vedere un esempio di come funziona la tecnologia proposta da Niantic.

Victor Prisacariu, Chief Scientist di Niantic, aveva parlato della questione in una Q&A del 2022: "Utilizzando i dati che i nostri utenti caricano quando giocano a giochi come Ingress e Pokémon Go, abbiamo costruito mappe 3D ad alta fedeltà del mondo, che includono sia la geometria 3D (ovvero la forma delle cose) che la comprensione semantica (cosa sono le cose nella mappa, come il terreno, il cielo, gli alberi, ecc)".

Supponiamo che i giocatori di Pokémon GO e di altre esperienze di Niantic non avessero preso in considerazione che i propri dati avrebbero contribuito a creare questa tecnologia. Anche Monster Hunter Now - che aveva fatto molto bene al lancio - è tra questi titoli.