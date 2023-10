Monster Hunter Now a quota 14 milioni di dollari di ricavi, uno dei migliori lanci di Niantic

Come segnalato da PocketGamer.biz, si tratta del quarto miglior lancio per un gioco Niantic ed attualmente Monster Hunter Now è sulla buona strada per superare i 20 milioni di dollari di ricavi complessivi registrati da Pikmin Bloom , diventando così il terzo gioco di maggior successo della compagnia di Pokémon GO.

Monster Hunter Now ha totalizzato approssimativamente 14 milioni di dollari di ricavi su dispositivi mobile iOS e Android sin dal lancio, avvenuto lo scorso 14 settembre, e 5 milioni di download unici nella prima settimana.

La maggior parte dei ricavi proviene da iOS e mercato giapponese

Interessante notare che l'hunting game per mobile ha realizzato la maggior parte dei ricavi su iOS, per la precisione 12 milioni dollari stando ai dati di Sensor Tower, contro i 2 milioni di dollari totalizzati su Android via Google Play Store.

Altro dato degno di nota è che la maggior parte dei giocatori di Monster Hunter Now, o quantomeno quelli che hanno speso di più sul gioco, sono quelli in Giappone, che rappresentano il 70% dei ricavi complessivi.

Ciò stupisce fino a un certo punto, considerando che Monster Hunter è una serie nata e maturata proprio nel Sol Levante prima di ottenere grande successo anche in Occidente con Monster Hunter World e Monster Hunter Rise, che con le loro rispettive 19 milioni e 13,2 milioni di copie vendute sono i giochi di Capcom più venduti in assoluto.

Come spiegato nella nostra recensione, Monster Hunter Now incarna lo spirito della serie principale ma adattandone le dinamiche di gioco a un'esperienza on-the-go e la formula free-to-play. Ne risulta un ottimo passatempo per i fan della serie che mette sul piatto una gestione del personaggio e dell'equipaggiamento profondi e grafica e musiche di alto livello, laddove invece i combattimenti risultano fin troppo semplificati rispetto alla serie madre.