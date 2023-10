Call of Duty Warzone, un teaser mostra la nuova mappa del battle royale

Nello specifico la compagnia ha pubblicato un post su Twitter | X con cui ricorda l'appuntamento con l'evento Call of Duty: Next del 5 ottobre 2023 alle 18:00 italiane. Il messaggio è accompagnato da quattro brevissimi teaser trailer, uno dei quali (quello nell'angolo in basso a sinistra del post sottostante), mostra uno scorcio della nuova mappa di Warzone.

Activision Blizzard ha offerto un primo sguardo alla nuova mappa di Call of Duty: Warzone in arrivo con il lancio di Modern Warfare 3, in vista della presentazione ufficiale che avverrà questa settimana e che offrirà maggiori dettagli in merito.

Presto tante novità e l'inizio della beta di Call of Duty: Modern Warfare 3

Come detto in precedenza, parliamo di un piccolo assaggio in vista dell'evento Call of Duty: Next che si svolgerà alle 18:00 italiane di giovedì 5 ottobre 2023. Dal post qui sopra apprendiamo che per l'occasione Sledgehammer Games mostrerà del gameplay del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare giocato dal vivo e alcune delle mappe che saranno incluse al lancio.

Treyarch invece presenterà un gameplay trailer e nuovi dettagli sulla modalità Zombies, mentre Raven Software ci offrirà un deep dive della nuova mappa di Warzone. Ci saranno anche novità per quanto riguarda Call of Duty Warzone Mobile.

Vi ricordiamo inoltre che dal 6 al 10 ottobre 2023 ci sarà la beta di Call of Duty: Modern Warfare 3 riservata agli utenti PlayStation, mentre dal 12 al 16 ottobre sarà accessibile dai giocatori su tutte le piattaforme, in vista del lancio vero e proprio che avverrà il 10 novembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.