Le pubblicità nei menù di Call of Duty erano un errore e sono state eliminate: non tutti ci credono

Ora, però, il tutto è stato eliminato e l'editore americano ha condiviso un messaggio tramite i social spiegando che in realtà è stato tutto un errore e che questa pubblicità non sarebbero dovute comparire nei due capitoli di Call of Duty.

Pochi giorni fa vi abbiamo segnalato una recente novità di Call of Duty Black Ops 6 e Warzone, introdotta con la stagione 4: una serie di pubblicità interne al videogioco, che comparivano in alcuni menù e non potevano essere eliminate. Ovviamente gli appassionati non hanno affatto apprezzato questa idea, che non era stata nemmeno pre-annunciata da Activision.

Cosa ha detto Activison riguardo alle pubblicità di Call of Duty

Tramite Twitter, come potete vedere poco sotto, l'account ufficiale "Call of Duty Updates" ha condiviso il seguente messaggio: "Una funzionalità in fase di test per l'interfaccia utente che ha mostrato degli specifici contenuti dello store all'interno dei menù degli equipaggiamenti è stata pubblicata come parte dell'aggiornamento della Stagione 4 per errore. Questa funzione è ora stata rimossa dal videogioco".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come forse potrete immaginare, molti giocatori non credono a questa spiegazione e pensano che molto semplicemente Activision abbia pubblicato il tutto "furtivamente", abbia analizzato la reazione del pubblico e vedendo che quest'ultimo non era pronto ad accettare la novità ha deciso di fare marcia indietro affermando che era solo un errore.

Chiaramente non possiamo avere una conferma di cosa sia successo dietro le quinte, ma supponiamo che gli appassionati di Call of Duty possano almeno festeggiare che questa novità non sia più presente all'interno dello sparatutto.

Ricordiamo infine che Call of Duty Warzone Mobile è stato rimosso dai negozi.