Mario Kart World non avrà una modalità 200cc al lancio, ma forse ci sono speranze per il futuro

Mario Kart World è innegabilmente il videogioco di punta di Nintendo Switch 2 (dopotutto è anche parte dell'unico bundle) e pare essere un gioco massiccio, con tanti contenuti e modalità tra classiche gare, possibilità di esplorare liberamente anche in cooperativa e non solo. C'è però un contenuto che non sarà presente, per il dispiacere dei giocatori più esperti che desiderano una notevole sfida già dal lancio: la modalità 200cc.

Ricordiamo che i "cc" indicano in pratica il livello di complessità delle sfide e ovviamente più il numero è grande e più difficile è la gara. La modalità 200cc non è in realtà un contenuto scontato, visto che è stata introdotta per la prima volta in Mario Kart 8: non è perciò un elemento storico della serie e quindi non c'era affatto la certezza che il team di Nintendo decidesse di ripetere il tutto per il nuovo capitolo.