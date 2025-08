Mario Kart World è stato acquistato da quasi tutti gli utenti Nintendo Switch 2: le vendite software ufficiali

Con i risultati finanziari di Nintendo arrivano anche informazioni sulle vendite software, che come al solito sono state notevoli in particolare per quanto riguarda Mario Kart World, che è stato acquistato da quasi tutti gli utenti Nintendo Switch 2 a quanto pare.

Dopo aver visto le vendite stratosferiche di Nintendo Switch 2 nel suo mese di lancio vediamo dunque quanto ha totalizzato anche il suo gioco principale, e il risultato è ugualmente notevole: Mario Kart World risulta aver raggiunto una quantità di copie quasi equivalente alla quantità di unità di console vendute.

In base a quanto rilevato, Mario Kart World ha venduto 5,63 milioni di copie, che messe a confronto con la quantità di Nintendo Switch 2 vendute, ovvero 5,82 milioni di unità, fanno capire quanto sia diffuso il gioco in questione presso gli utenti.